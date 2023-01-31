المقاولون العرب يتعاقد مع مهاجم نيجيري
الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 23:21
كتب : حامد وجدي
وأعلن نادي المقاولون العرب ضم النيجيري أديمولا شوبويل قادما من الدوري النيجيري.
ووقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق حتى موسم 2025-2026 لمدة 3 مواسم ونصف الموسم وانتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد اجتيازه الفحص الطبي.
أديمولا شوبويل من مواليد 2003 ويلعب في مركز رأس الحربة.
وانضم المهاجم الشاب ليجاور مواطنه جون أوكلي.
ويضم ذئاب الجبل في صفوفه كل من الأوغندي جوزيف أوشايا والكولومبي لويس إدوارد والموريتاني مامادو نياس والنيجيري جون أوكلي.
ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.
ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة في الجولة 17 من الدوري المصري.
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المقاولون العرب يتعاقد مع مهاجم نيجيري 15 دقيقة | ميركاتو