"مهما ارتحلنا سنعود إليه حتما".. رسالة من إمام عاشور إلى جماهير الزمالك بعد رحيله

وجه إمام عاشور لاعب وسط الزمالك المنتقل إلى صفوف ميتيلاند الدنماركي رسالة لجماهير ناديه.

وكان ميتيلاند الدنماركي قد أعلن رسميا ضم إمام عاشور حتى صيف 2027.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه الرسمي: "يبقى الزمالك في القلب للأبد ويظل جمهوره العظيم وطنا وداعما".

وأضاف "مع الزمالك عبرنا طريقا حافلا بالنجاحات، وفي الزمالك صنعنا شهرتنا وله علينا يد بيضاء، مثل لونه الذي نعشقه".

وتابع "مهما ارتحلنا، فنحن نمثل الزمالك ونحمل شعاره وساما وشرفا، ونرفع اسمه تاجا فوق رؤوسنا للأبد".

واستكمل إمام عاشور "نستمد القوة من جماهير الزمالك الغفيرة المحببة، ومهما ارتحلنا ممثلين للزمالك، سنعود إليه حتما، مشجعين وأبناء مخلصين يردون الجميل بيتهم الكبير".

واختتم "عاش الزمالك وجمهوره العظيم".

وسيصبح إمام عاشور ثالث لاعب مصري في الدنمارك بعد محمد زيدان وأمير عادل "جاكوبسن".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عرض نادي ميدتيلاند وصلت قيمته لما يقارب 3 ملايين دولار أمريكي.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الموسم الحالي برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

ويبتعد ميتيلاند عن نوردشايلاند المتصدر بفارق 8 نقاط بعد مرور 17 جولة.

واحتل ميتيلاند المركز الثاني في الدوري الدنماركي الموسم الماضي.

ويمتلك ميتيلاند 3 ألقاب دوري دنماركي في رصيده آخرها في 2020.

ويشارك ميتيلاند في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 فبراير المقبل.

وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.