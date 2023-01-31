ميتيلاند: إمام عاشور سيحدث الفارق معنا.. على الجماهير أن تتطلع للقائه

ظهر المدير الرياضي لنادي ميتيلاند الدنماركي سعيدا بعد إتمام التعاقد مع إمام عاشور من الزمالك.

وسيمتد عقد إمام عاشور مع ميتيلاند حتى صيف 2027.

وقال سفيند جرافيرسن في تصريحات للموقع الرسمي لميتيلاند: " كنا نبحث عن لاعب وسط يتناسب مع متطلباتنا، مع إمام سنحصل على لاعب وسط قوي وديناميكي بشكل هائل يناسب أسلوب اللعب وطموحاتنا".

وأضاف "أجرينا العديد من المحادثات مع فريق العمل حول ملف خط الوسط الذي نريد إضافته إلى الفريق وفي نفس الوقت يتمتع إمام بالفعل بخبرة كبيرة على الرغم من صغر سنه حيث فاز بالعديد من الألقاب في أحد أكبر الأندية في إفريقيا (الزمالك) تماما كما هو جزء أساسي من المنتخب المصري القوي الذي لعب نهائي أمم إفريقيا".

وتابع "قبل أقل من عام لدى إمام القدرة ليصبح واحد من أبرز اللاعبين في ميتيلاند ويمكن للجماهير أن تتطلع لتجربة لاعب وسط ديناميكي سيكون جزء مهما من فريقنا بطاقته وقدرتاه الرائعة".

وأتم "الآن معا يجب أن نمنحه بداية جيدة للحياة في أوروبا ثم نعتقد أنه سيحدث فارقا بالفعل معنا".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عرض نادي ميدتيلاند وصلت قيمته لما يقارب 3 ملايين دولار أمريكي.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الموسم الحالي برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

ويبتعد ميتيلاند عن نوردشايلاند المتصدر بفارق 8 نقاط بعد مرور 17 جولة.

واحتل ميتيلاند المركز الثاني في الدوري الدنماركي الموسم الماضي.

ويمتلك ميتيلاند 3 ألقاب دوري دنماركي في رصيده آخرها في 2020.

ويشارك ميتيلاند في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 فبراير المقبل.

وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.