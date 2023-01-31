كأس العالم للأندية - الأهلي بـ الزي التقليدي أمام أوكلاند سيتي

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 20:54

كتب : حسام نور الدين

الأهلي ضد أوكلاند سيتي - الاجتماع الفني

أسفر الاجتماع الفني السابق لمواجهة الأهلي أمام أوكلاند سيتي النيوزلاندي عن خوض الأهلي المباراة بالزي التقليدي.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي في تمام التاسعة مساء غدا الأربعاء.

ويلعب الأهلي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض بينما أوكلاند بالزي الأزرق الكامل.

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وحضر الاجتماع كل من خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي ورئيس لجنة الإعداد لكأس العالم بجانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات بينهم آخر نسختين.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي في تمام التاسعة من مساء غدا الأربعاء.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة سياتل الأمريكي في ربع نهائي البطولة.

بينما ينتظر ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا المتأهل من مباراة ربع النهائي لمواجهته في نصف النهائي المقرر له يوم 8 فبراير المقبل.

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