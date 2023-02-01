الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.. إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي

أعلن نادي بنفيكا انتقال لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي الإنجليزي حتى صيف 2031.

وكشف النادي في بيان رسمي بيع لاعبه مقابل 121 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي، ليصبح الأرجنتيني الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وبذلك حطّم تشيلسي الرقم القياسي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، والمسجل باسم مانشستر سيتي في تعاقده مع جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه استرليني في صيف 2021.

وتمسك بنفيكا بالحصول على الشرط الجزائي المقدر بـ 120 مليون يورو (105 مليون جنيه استرليني) كاملا، بينما لا يرغب تشيلسي في دفع هذا الرقم مباشرة كدفعة واحدة.

وبعد إتمام التعاقد سيحصل ريفر بليت على ما يقارب 30 مليون يورو هي نسبة 25% من قيمة انتقال إنزو للبلوز.

ووفقا للصحفي فابريزيو رومانو، فإن تود بويلي وبهداد إقبالي مالكا تشيلسي عملا معا على حسم الأمور مع روي كوستا رئيس بنفيكا بأسرع وقت ممكن.

ولفت إنزو فيرنانديز -22 عاما- أنظار العالم أجمع في كأس العالم 2022، الذي توج به مع منتخب بلاده الأرجنتين.

وحصد إنزو جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال بعد التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ راقصي التانجو.

وشارك اللاعب في جميع مباريات كأس العالم السبع، ليسجل هدفا ويصنع آخر.

وتعاقد بنفيكا مع إنزو فيرنانديز في الصيف الماضي مقابل 14 مليون يورو، قادما من ريفر بليت الأرجنتيني.

ولعب إنزو 29 مباراة بقميص بنفيكا هذا الموسم في جميع المسابقات.

وسجل إنزو في هذه المباريات 4 أهداف وصنع 7.