جورجينيو إلى أرسنال

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 22:11

كتب : FilGoal

جورجينيو - أرسنال

أعلن نادي أرسنال تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي جورجينو قادما من صفوف تشيلسي.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن الصفقة كلفت أرسنال 10 مليون جنيه إسترليني مع 2 مليون كإضافات.

وسيتمد تعاقد اللاعب مع أرسنال حتى يونيو 2024 مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وسيرتدي جورجينو الرقم 20 مع ناديه الجديد تشيلسي.

وحصد جورجينيو 4 بطولات مع تشيلسي، أهمها دوري أبطال أوروبا 2021، والدوري الأوروبي 2019.

جورجينو (31 عاما) خاض 25 مباراة مع تشيلسي الموسم الحالي وسجل 3 أهداف.

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وقال إيدو المدير الرياضي: "إنه لاعب يناسب أسلوب لعبنا، وينضم إلينا في لحظة جيدة للغاية حيث يمكنه المساهمة في مركز رئيسي للمساعدة في الحفاظ على زخمنا. نرحب بجورجينيو في أرسنال".

من جانبه قال ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق: "جورجينيو لاعب خط وسط يتمتع بذكاء ومهارات قيادية عميقة وكمية هائلة من الخبرة في الدوري الإنجليزي والخبرة الدولية. لقد فاز جورجينيو في مسيرته، لكنه لا يزال لديه الجوع والرغبة الكبيرة للمساهمة هناك".

وأتم "نحن سعداء للغاية للتعاقد مع جورجينيو والترحيب به وعائلته في النادي".

أرسنال ولاعب الوسط

في البداية، صب أرسنال مجهوداته على التعاقد مع مهاجم من أجل تعويض غياب جابرييل جيسوس المصاب.

وهذا ما حدث بالفعل وتعاقد أرسنال مع ليناردو تروسارد من برايتون.

الأمور بدأت تأخد منحنى مغاير عندما تعرض محمد النني إلى إصابة قوية في التدريبات ليغيب على إثرها لفترة طويلة بعد عملية جراحية أجراها اللاعب في لندن.

وقال أرتيتا بخصوص التعاقد مع لاعب وسط: "المزيد من التعاقدات؟ إذا كان هناك أي شيء آخر متاح يمكن أن يجعلنا أفضل فسننظر إليه".

وأضاف "نحتاج إلى لاعب وسط يمكنه التغطية بشكل مثالي، ولكن من الواضح أن الحصول على ذلك في هذا السوق معقد للغاية".

ولا يمتلك أرسنال سوى ثلاث لاعبين متاحين في خط الوسط حاليا: جرانيت تشاكا، وتوماس بارتي، وسامبي لوكونجا.

ويسعى أرسنال لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي المفقود منذ 2004 الموسم الحالي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

جورجينو الدوري الإنجليزي أرسنال تشيلسي
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