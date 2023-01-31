محاولة سريعة لتعويض إريكسن.. سكاي: مانشستر يتفاوض مع بايرن لضم سابيتزر

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 16:04

كتب : FilGoal

مارسيل سابيتزر لاعب بايرن ميونيخ

بدأ مانشستر يونايتد محاولاته لتعويض لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن.

وأعلن مانشستر يونايتد غياب اللاعب حتى نهاية إبريل أو أول مايو بسبب الإصابة.

وشارك إريكسن في 31 مباراة من أصل 32 هذا الموسم مع إريك تين هاج، سجل خلالها هدفين وصنع تسعة آخرين.

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وبحسب شبكة سكاي سبورتس الألمانية، فإن مانشستر يونايتد يتفاوض مع بايرن ميونيخ من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط النمساوي مارسل سابيتزر.

ويرغب اللاعب في الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الشتوي، ولكنه ما زال في انتظار الاتفاق بين الناديين على نوعية الانتقال وبنود الصفقة.

وتشير الشبكة إلى أن تشيلسي قد يدخل أيضا سباق التعاقد مع اللاعب في اليوم الأخير مع رغبته في تدعيم صفوفه، قبل أن ينفي فابريزيو رومانو ذلك لانشغال تشيلسي بصفقات أخرى.

ابن الـ28 عاما انتقل لصفوف بايرن ميونيخ في 2021 قادما من ريد بول لايبزيج الألماني.

ولم يشارك سابيتزر بشكل أساسي مع بايرن ميونيخ حيث لعب 54 مباراة خلال موسم ونصف بمجموع دقائق 2036 دقيقة (معدل 37 دقيقة لكل مباراة).

وسجل خلالها هدفين وصنع مثلهما مع حامل لقب الدوري الألماني.

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