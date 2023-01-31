أرسنال يعير التونسي عمر رقيق إلى ويجان
الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 15:44
كتب : FilGoal
أعلن نادي ويجان أثليتك عن تعاقده مع التونسي عمر رقيق قادمًا من أرسنال.
عمر رقيق
النادي : ويجان
وانتقل رقيق إلى ويجان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
✍🏼 We are delighted to confirm the loan signing of Omar Rekik until the end of the 2022/23 campaign!#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) January 31, 2023
رقيق (21 عامًا) يلعب في مركز قلب الدفاع، ويمتلك 3 مباريات دولية مع منتخب تونس.
وتواجد رقيق في فريق الشباب في أرسنال، ولم يخض أي مباراة مع الفريق الأول.
وبات رقيق خامس صفقات ويجان الشتوية بعد ستيفن كولكر، وميجيل عزيز، وكريست تيهي، ومارتن كيلي.
🙌🏼 Welcome to the Tics, Omar!#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE pic.twitter.com/WS4U7scbQ3— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) January 31, 2023
ويحتل ويجان حاليًا المركز 24 -الأخير- في دوري القسم الثاني الإنجليزي "تشامبيونشيب".
رقيق المولود في هولندا بدأ مسيرته في فينورد روتردام، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي ومنه إلى بي إس في أيندهوفن، مرورًا بـ أوليمبيك مارسيليا وهيرتا برلين، حتى استقر به الحال في أرسنال عام 2021.
وتواجد رقيق في قائمة منتخب تونس بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة وظهر في مباراتين، لكنه غاب عن قائمة المونديال.
ويعتبر عمر هو الشقيق الأصغر لـ كريم رقيق لاعب إشبيلية الحالي صاحب الـ 4 مباريات دولية مع منتخب هولندا.