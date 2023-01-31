أرسنال يعير التونسي عمر رقيق إلى ويجان

أعلن نادي ويجان أثليتك عن تعاقده مع التونسي عمر رقيق قادمًا من أرسنال.

وانتقل رقيق إلى ويجان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

رقيق (21 عامًا) يلعب في مركز قلب الدفاع، ويمتلك 3 مباريات دولية مع منتخب تونس.

وتواجد رقيق في فريق الشباب في أرسنال، ولم يخض أي مباراة مع الفريق الأول.

وبات رقيق خامس صفقات ويجان الشتوية بعد ستيفن كولكر، وميجيل عزيز، وكريست تيهي، ومارتن كيلي.

ويحتل ويجان حاليًا المركز 24 -الأخير- في دوري القسم الثاني الإنجليزي "تشامبيونشيب".

رقيق المولود في هولندا بدأ مسيرته في فينورد روتردام، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي ومنه إلى بي إس في أيندهوفن، مرورًا بـ أوليمبيك مارسيليا وهيرتا برلين، حتى استقر به الحال في أرسنال عام 2021.

وتواجد رقيق في قائمة منتخب تونس بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة وظهر في مباراتين، لكنه غاب عن قائمة المونديال.

ويعتبر عمر هو الشقيق الأصغر لـ كريم رقيق لاعب إشبيلية الحالي صاحب الـ 4 مباريات دولية مع منتخب هولندا.