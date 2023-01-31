"سيغيب لمدة طويلة".. أرسنال يعلن تفاصيل إصابة النني

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 15:16

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

أعلن نادي أرسنال عن خضوع لاعبه المصري محمد النني لعملية جراحية ناجحة في لندن.

وتعرض النني لإصابة قوية في الركبة اليمنى خلال أحد التدريبات.

وغاب ابن الـ30 عاما عن الفريق أمام توتنام ومانشستر يونايتد في الدوري، ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد بسبب الإصابة.

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وكشف النادي عن غياب النني لمدة طويلة من الزمن،وسيتم وضع جدول زمني أكثر تفصيلا بمجرد الانتهاء من المراحل الأولى من إعادة التأهيل.

وأنهى أرسنال بيانه "كل شخص في النادي سيقدم كل الدعم الذي يحتاجه ويعمل معه بجد حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن".

النني شارك في ثماني مباريات مع أرسنال سجل خلالها هدفا واحدا أمام اوكسفورد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة من 19 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي مع مباراة أقل للمدفعجية.

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