رئيس أسوان لـ في الجول: أكتب الآن عقود انتقال بلحاج إلى الزمالك

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 14:40

كتب : بسام أبو بكر

أحمد بلحاج - أسوان

أعلن الشافعي صالح رئيس أسوان عن التوصل لاتفاق مع الزمالك بشأن انتقال أحمد بلحاج إلى صفوف الأخير.

وصرّح صالح لـ FilGoal.com: "أكتب الآن العقود والبنود الخاصة بانتقال أحمد بلحاج إلى الزمالك".

وتابع: "الصفقة ستتم على سبيل الإعارة مقابل 4 ملايين جنيه، بنية البيع مقابل 10 ملايين جنيه".

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وأشار: "ستنتهي الإجراءات وسيتم الإعلان الرسمي خلال ساعات".

وأتم: "في حالة نية الشراء، يجب إبلاغنا أولًا قبل تفعيل البند في العقد".

يأتي ذلك تأكيدا لـ لانفراد FilGoal.com أمس الإثنين عن إتمام الزمالك اتفاقه مع أسوان لضم اللاعب.

وسيكون أحمد بلحاج ثاني صفقات الزمالك خلال سوق الانتقالات الشتوي بعد ناصر منسي القادم من البنك الأهلي.

بلحاج (25 عامًا) انضم إلى أسوان مطلع الموسم في صفقة مجانية قادمًا من إنتر كلوب ديسكالديس الأندوري.

وسبق لـ بلحاج اللعب في عدة أندية إسبانية مغمورة مثل كورنيلا، وديبورتيفو أراجون، وريال بالومبيديكا لينينسي، وأوريويلا.

وخاض بلحاج 16 مباراة مع أسوان هذا الموسم في الدوري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7.

يذكر أن الزمالك يتواجد في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بينما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

أحمد بلحاج أسوان الزمالك الدوري المصري
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