لفترة طويلة.. مانشستر يونايتد يعلن مدة غياب إريكسن

أعلن مانشستر يونايتد مدة غياب كريستيان إريكسن بسبب الإصابة في الكاحل.

كريستيان إريكسن النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكان إريكسن قد تعرض للإصابة في الفوز أمام ريدينج بثلاثة مقابل هدف السبت الماضي.

وأفاد موقع مانشستر يونايتد أن مدة غياب إريكسن ستكون طويلة ومن المتوقع أن يعود في أبريل أو مايو المقبل.

الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على استفاقة مانشستر يونايتد الأخيرة، وبالتالي صراع المراكز الأربعة الأولى لقلة بدائل هذا المركز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.

وانضم متوسط الميدان الدنماركي إلى يونايتد الصيف الماضي قادما من برنتفورد.

وشارك صاحب الـ30 عاما الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد في 31 مباراة، نجح خلالها في تسجل هدفين وصناعة 9 آخرين.

وتأهل يونايتد إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه 3-1 في أولد ترافورد يوم السبت.