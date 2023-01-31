مصدر مقرب من تاو: صنداونز استفسر من الأهلي عن موقف اللاعب

يترقب نادي ماميلودي صنداونز الجنوب الإفريقي، موقف الأهلي من بيرسي تاو.

وأشار موقع SABC Sport الجنوب إفريقي إلى أن صنداونز قدّم عرضًا للأهلي لضم تاو.

من جانبه، تواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب من اللاعب لمعرفة حقيقة الوضع.

وصرّح المصدر: "صنداونز تواصل بالفعل مع الأهلي، ولكن لمعرفة موقف القلعة الحمراء".

وشرح المصدر: "في حال انفتاح الأهلي على بيع تاو، فـ صنداونز يرغب في معرفة القيمة المادية، وهل سيكون الأمر بيعًا نهائيًا أم إعارة، وما إلى ذلك".

🚨 Sundowns have submitted a proposal to Al Ahly for Percy Tau - but no response yet from the Egyptian giants on a possible deal. Tau contracted until 2024.#PSLDeadlineDay pic.twitter.com/nRVMU7JS93 — SABC Sport (@SABC_Sport) January 31, 2023

تاو (28 عامًا) بدأ مسيرته في صنداونز وتم تصعيده لفريقه الأول عام 2013.

واستمر تاو في صفوف صنداونز حتى 2018 عندما انتقل إلى برايتون هوف ألبيون الإنجليزي.

ويلعب تاو في صفوف الأهلي منذ 2021، لكنه تعرض لإصابات عديدة ومتكررة عطلت مسيرته مع القلعة الحمراء.

ولم يخض تاو إلا 6 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم، منها 2 فقط كأساسي.