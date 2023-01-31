مصدر مقرب من تاو: صنداونز استفسر من الأهلي عن موقف اللاعب

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 14:24

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - الاتحاد السكندري - بيرسي تاو

يترقب نادي ماميلودي صنداونز الجنوب الإفريقي، موقف الأهلي من بيرسي تاو.

وأشار موقع SABC Sport الجنوب إفريقي إلى أن صنداونز قدّم عرضًا للأهلي لضم تاو.

من جانبه، تواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب من اللاعب لمعرفة حقيقة الوضع.

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وصرّح المصدر: "صنداونز تواصل بالفعل مع الأهلي، ولكن لمعرفة موقف القلعة الحمراء".

وشرح المصدر: "في حال انفتاح الأهلي على بيع تاو، فـ صنداونز يرغب في معرفة القيمة المادية، وهل سيكون الأمر بيعًا نهائيًا أم إعارة، وما إلى ذلك".

تاو (28 عامًا) بدأ مسيرته في صنداونز وتم تصعيده لفريقه الأول عام 2013.

واستمر تاو في صفوف صنداونز حتى 2018 عندما انتقل إلى برايتون هوف ألبيون الإنجليزي.

ويلعب تاو في صفوف الأهلي منذ 2021، لكنه تعرض لإصابات عديدة ومتكررة عطلت مسيرته مع القلعة الحمراء.

ولم يخض تاو إلا 6 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم، منها 2 فقط كأساسي.

صنداونز بيرسي تاو الدوري المصري
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