متاعب ليفربول تتواصل.. إصابة كوناتي وشكوك حول لحاقه بمواجهة ريال مدريد

تلقى نادي ليفربول ضربة أخرى بسبب الإصابات.. حين تعرض المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي للإصابة.

وأصيب كوناتي في العضلة الضامة أمام برايتون في لقاء كأس الاتحاد الإنجليزي وتأكد غيابه عن صفوف فريقه من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

سيغيب كوناتي عن مباريات ولفرهامبتون وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، أيام 4 و13 و18 فبراير.

فيما تحوم الشكوك حول لحاقه بمباراة ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 21 فبراير المقبل.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة، بينها إصابة فيرجيل فان دايك قائد الدفاع.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن فان دايك قد يعود للفريق في منتصف فبراير بعد الشفاء من إصابته.

وكان ليفربول ينوي بيع المدافع نات فيليبس في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

لكن إصابة كوناتي جعلت يورجن كلوب يعيد النظر في القرار.

ويملك ليفربول حاليا الثنائي جو جوميز وجويل ماتيب في قلب الدفاع فقط.

قبل أسبوع، قطع نادي ليفربول إعارة مدافعه الشاب ريس ويليامز إلى فريق بلاكبول وأعاده إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفاد ليفربول في بيان وقتها: "سيقطع ريس ويليامز فترة إعارته إلى بلاكبول ويعود إلى ليفربول".

ويعود اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى الحمر بعد أن أمضى النصف الأول من الموسم مع بلاكبول، إذ شارك في 17 مباراة.

وشارك ويليامز في 19 مباراة مع فريق يورجن كلوب خلال موسم 2020-2021 حين ضربت الإصابات صفوف الفريق.

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