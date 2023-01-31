إليوت: ليفربول يمر بموسم صعب.. وتصحيح المسار مسؤوليتنا نحن فقط

يؤمن هارفي إليوت لاعب ليفربول أن تصحيح مسار الفريق بعد النتائج المخيبة للآمال هذا الموسم لن يأتي سوى بقتال اللاعبين.

ليفربول ودع بطولتي الكأس ويحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي، كما يصطدم بريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال إليوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "علينا أن نواصل القتال من أجل الجماهير والشعار. نحن نمر بموسم صعب، لذلك علينا أن نعمل بجد على تصحيح المسار، وهذا الأمر يقع على عاتقنا نحن فقط".

وأضاف "سنواجه خصمًا صعبًا في المباراة القادمة في الدوري، ويتعين علينا الظهور بمستوى أفضل".

ويحل ليفربول ضيفا على ولفرهامبتون في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي السبت القادم.

وأكمل "سبب نجاحنا في السنوات الأخيرة كان قتالنا القوي والعمل الجاد الذي قمنا به في التدريبات والرغبة الكبيرة في اللعب من أجل النادي والجماهير".

يذكر أن إليوت هو اللاعب الوحيد في صفوف ليفربول الذي شارك في كل المباريات الـ31 التي خاضها الفريق منذ بداية الموسم.

وعن ذلك قال "كنت سأكون في قمة سعادتي إذا كان الفريق في وضع أفضل. على الصعيد الشخصي، من الرائع أن أحصل على ثقة المدرب والجهاز الفني لأشارك في هذا العدد من المباريات، وهذا ما أريده أن يستمر".

وعن مدى صعوبة تقبل الهزيمة أمام برايتون بكأس الاتحاد الإنجليزي في ظل الوضع الحالي للفريق، أوضح "لا أجد الكلمات المناسبة، لاسيما وأننا خسرنا في الأنفاس الأخيرة. لقد قاتلنا بقوة طوال المباراة، وخلقنا فرصًا عديدة، لكن للأسف لا يمكننا تغيير الواقع. علينا أن نواصل العمل".

وتقدم ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة الـ 30 عن طريق إليوت بعد تمريرة من محمد صلاح لينفرد ويضع الكرة في الشباك بقدمه اليمنى.

وتعادل برايتون في الدقيقة الـ 39 عن طريق لويس دانك بعد تسديدة من طارق لامبتي لتلمس الكرة الأول وتغير اتجاهها نحو المرمى.

وسجل كاورو ميتوما هدفا قاتلا لبراتيون في الدقيقة الـ 91 بطريقة رائعة بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء ليمر من جو جوميز ويسدد بقوة في الشباك.

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