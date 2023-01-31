بعد 72 ساعة من ضمه.. فريق سعودي يفسخ عقد مهاجم سيتي السابق

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 11:37

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

أعلن نادي الجبيلين السعودي فسخ عقد المحترف البرازيلي جواو ألفيس بعد 72 ساعة ضمه.

يوم الجمعة، أعلن نادي الجبلين وصول اللاعب إلى السعودية، وكان في استقباله نايف الظفيري مدير الفريق.

وفي اليوم التالي شارك مع الفريق في مباراة الجولة 18 من دوري القسم الثاني بالسعودية ضد فريق الساحل، حين دخل كبديل.

أخبار متعلقة:
مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت تم اكتشاف هوية الدخيل.. إسبانيول يحرر دينيس سواريز من سجن سيلتا فيجو ماركا: أمرابط يقترب من برشلونة اتحاد اليد يعلن رحيل باروندو عن تدريب منتخب مصر

لكن النادي السعودي أعلن قبل ساعات تعاقده مع الجناح الكولومبي أندرسون بلاتا ليكون بديلا للبرازيلي جواو ألفيس.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الإدارة أنهت عقد جواو ألفيس بالتراضي.

ولم يعلن نادي الجبيلين أسباب إنهاء العقد مع البرازيلي الذي ارتدى قميص مانشستر سيتي في الفترة من 2008 إلى 2011.

خلال فترة لعبه مع سيتي أعير جو إلى إيفرتون وجالاتا سراي، ثم لعب في عدة فرق برازيلية وإماراتية.

ويحتل فريق الجبلين المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة.

جواو ألفيس الجبيلين مانشستر سيتي
نرشح لكم
بهدف قاتل في الفتح.. رونالدو ينقذ النصر من فقدان صدارة الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - النصر (2) - (2) الفتح.. رونالدو يسجل تشكيل الدوري السعودي - رونالدو يقود النصر أمام الفتح باقٍ ومستمر.. حمد لله يجدد تعاقده مع اتحاد جدة الدوري السعودي - النصر يستعيد ورقته الرابحة في مواجهة الفتح بمشاركة أوباما.. الحزم يفوز على العروبة ويخطف وصافة دوري الدرجة الأولى السعودي رابطة الدوري السعودي ترفض نقل لقاء النصر والوحدة إلى الجوهرة المشعة السعودية تفوز بشرف تنظيم كأس آسيا 2027
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - صراع رباعي.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 16 3 دقيقة | الدرجة الثانية
بهدف قاتل في الفتح.. رونالدو ينقذ النصر من فقدان صدارة الدوري السعودي 9 دقيقة | السعودية
الدرجة الثانية - أمير عزمي يكشف أسباب استقالته من تدريب السكة الحديد 31 دقيقة | الدرجة الثانية
فيتوريا يشاهد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام الجابون 38 دقيقة | منتخب مصر
ميتيلاند يكشف لـ في الجول حقيقة نسبة الزمالك في إعادة بيع إمام عاشور 39 دقيقة | المحترفون
مدرب الوداد: نعاني هجوميا لكننا نتسلح بجماهيرنا أمام الهلال 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
الدرجة الثانية - صدارة القناة في مهب الريح.. السكة الحديد يضيع الفرصة 50 دقيقة | الدرجة الثانية
كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في المرحلة الثانية من الدوري ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة