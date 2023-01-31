بعد 72 ساعة من ضمه.. فريق سعودي يفسخ عقد مهاجم سيتي السابق

أعلن نادي الجبيلين السعودي فسخ عقد المحترف البرازيلي جواو ألفيس بعد 72 ساعة ضمه.

يوم الجمعة، أعلن نادي الجبلين وصول اللاعب إلى السعودية، وكان في استقباله نايف الظفيري مدير الفريق.

وفي اليوم التالي شارك مع الفريق في مباراة الجولة 18 من دوري القسم الثاني بالسعودية ضد فريق الساحل، حين دخل كبديل.

لكن النادي السعودي أعلن قبل ساعات تعاقده مع الجناح الكولومبي أندرسون بلاتا ليكون بديلا للبرازيلي جواو ألفيس.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الإدارة أنهت عقد جواو ألفيس بالتراضي.

ولم يعلن نادي الجبيلين أسباب إنهاء العقد مع البرازيلي الذي ارتدى قميص مانشستر سيتي في الفترة من 2008 إلى 2011.

خلال فترة لعبه مع سيتي أعير جو إلى إيفرتون وجالاتا سراي، ثم لعب في عدة فرق برازيلية وإماراتية.

ويحتل فريق الجبلين المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة.

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