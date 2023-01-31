شبانة لـ في الجول: الزمالك حلمي ولا يمكنني التأخر عنه.. وسيكون بوابتي للمنتخب

تحدث محمود شبانة مدافع الزمالك العائد من إعارته في سموحة عن تحقيق حلمه المنتظر وطموحه في اللعب لمنتخب مصر.

وقال شبانة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "في البداية أنا سعيد بالعودة للزمالك للمشاركة وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره".

وأضاف "أشكر سموحة على الفترة القصيرة اللي قضيتها معه وأشكر زملائي بالفريق، وأتمنى أن أكون قد تمكنت من مساعدة الفريق في هذه الفترة".

وأوضح "منذ انضمامي للزمالك من أسوان كنت أتمني المشاركة وكتابة تاريخ لي مع الزمالك، ولكن لظروف إيقاف القيد خرجت معارا للاتحاد السكندري وتمكنت من تقديم موسما مميزا معهم اكتسبت منه الكثير".

وتابع شبانة "في بداية الموسم الحالي وجدت أن فرصتي في الإعارة ستكون أفضل ولذلك خرجت إلى سموحة وقضيت معه نصف موسم أشعر بالرضا عنه وعن مستواي خلاله".

وواصل "الزمالك طلبني للعودة مرة أخرى وبالتأكيد هذا الأمر لا يمكنني التأخر فيه لحظة. وافقت على الفور دون تردد فهذا حلمي وحلم أسرتي أن ألعب للنادي الذي أعشقه، والنادي الأفضل داخل مصر وإفريقيا".

وأكمل "لدي طموح كبير أريد تحقيقه مع الزمالك خلال المرحلة المقبلة. هدفي الأساسي هو إثبات نفسي واللعب بشكل أساسي والمساهمة في تحقيق البطولات مع القلعة البيضاء".

وعن المشاركة بشكل أساسي مع الزمالك قال شبانة: "الزمالك يملك مدافعين على أعلى مستوى وجميعهم أصدقائي وإخوتي. بالتأكيد هدفي هو المشاركة أساسيا وسأسعى بكل قوة وجهد وتركيز في التدريبات لنيل ثقة الجهاز الفني".

وأضاف "كل الشكر لإدارة النادي برئاسة مرتضى منصور والمشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور على ثقتهم ودعمهم الدائم وحديثهم عني بشكل إيجابي".

وتابع "كذلك الشكر لأسامة نبيه المدير الفني وإسماعيل يوسف على التواصل معي ودعمي قبل الانضمام".

واختتم "رسالتي لجمهور الزمالك: أتمني ان اكون عند ثقتكم وأن أقدم ما يسعدكم. دعمكم لي مهم في الفترة المقبلة، وفي النهاية إن شاء الله سيكون الزمالك هو طريقي لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة".

وعاد شبانة من سموحة بعد قطع إعارته ليرتدي قميص الزمالك، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.