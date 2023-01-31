يحيى علي لـ في الجول: صفقة إمام عاشور كانت صعبة والزمالك نفذ كل شروطه

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 22:04

كتب : أحمد شوقي صلاح

الوكيل يحيى علي

كشف يحيى علي وكيل صفقة انتقال إمام عاشور تفاصيل انتقال اللاعب إلى ميتلاند الدنماركي وأسباب تأخرها حتى الساعات الأخيرة.

وأعلن نادي ميتيلاند الدنماركي التعاقد مع إمام عاشور قادما من صفوف الزمالك في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات حتى صيف 2027. (طالع التفاصيل)

وقال يحيى علي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "في البداية قامت شركتنا SPOCS بعرض اللاعب على النادي الدنماركي وشرحت كونه من أهم المواهب في الكرة المصرية وتمت متابعة اللاعب لفترة طويلة".

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وأضاف "حدث التواصل بعدها معي وتم إبلاغي برغبتهم في إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم".

وتابع " بدأت المفاوضات مع الزمالك في الأيام الماضية وكانت صعبة لرغبة الزمالك في الحصول على أكبر امتيازات وتنفيذ كل شروطه".

وواصل "لم يرغب النادي أن يقف في طريق اللاعب وتولى أمير مرتضى المفاوضات للحصول على أكبر استفادة من الصفقة".

واستطرد "التفاوض جاء عن طريق أحمد يحيي وكيل اللاعب لكي يحافظ على تركيزه في الملعب".

وأردف "الشروط التي اصر الزمالك على تحقيقها أن يحصل على قيمة الصفقة دفعة واحدة، رغم أن المعتاد في صفقات أوروبا هو تقسيط قيمة الانتقال ولكن النادي وافق من أجل قيمة اللاعب الكبيرة".

وأكمل "إمام عاشور خضع للفحص الطبي في القاهرة نظرا لضيق الوقت واجتازه بنجاح، سيبدأ في استخراج التأشيرة للسفر إلى الدنمارك للانتظام في تدريبات فريقه الجديد".

وأتم "ملاك نادي ميتلاند هم نفسهم ملاك برينتفورد الإنجليزي، والانتقال خطوة جيدة لإمام عاشور مستقبلا. من المهم أن نفتح سوق أكبر للاعبين المصرييين لزيادة عدد المحترفين في أوروبا".

يذكر أن يحيي علي وكيل الصفقة كان قد أبرم العديد من الصفقات الناجحة في انتقالات اللاعبين المصريين لأوروبا أبرزهم محمد صلاح لنادي بازل السويسري ثم تشيلسي الإنجليزي ومحمد النني لنادي بازل ثم أرسنال الإنجليزي ومحمود تريزيجيه إلى أندرلخت البلجيكي ومصطفى محمد لنادي جالطة سراي التركي.

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