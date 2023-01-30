منهم صرف مكافآت.. إدارة الإسماعيلي توجه رسائل هامة للاعبين

الإثنين، 30 يناير 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الإسماعيلي مع ميدو بالفوز على الداخلية

قرر أبو بكر الحديدي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الإسماعيلي صرف مكافآت من أجل تحفيز اللاعبين بعد الفوز على الداخلية.

الفوز كان الثاني للدروايش الموسم الحالي بعد 7 مباريات دون انتصار.

وأصدر النادي بيانا عبر الموقع الرسمي، وجاء كالآتي:

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"مجلس الإدارة برئاسة أبو بكر الحديدي قرر صرف مكافأة الفوز على الداخلية من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة التألق في بطولة الدوري الممتاز وإسعاد الجماهير.

الإدارة وضعت لائحة خاصة للفوز بالمباريات المقبلة سعيا في عودة الدراويش إلى مكانته الطبيعية.

أزمة المستحقات المالية المتأخرة ستنتهي الأيام القليلة القادمة، لمواصلة الانتصارات المحلية، مطالبا من الجميع بذل قصارى جهدهم وتحمل مسئولية ارتداء قميص الدراويش.

ومن جهته، قال محمد شيحة، نائب رئيس النادي، أنه يعلم مدى المعاناة التي شعر بها اللاعبون في الفترة الأخيرة ولكن على الجميع طوي تلك الصفحة والسعي لعودة الدراويش إلى الطريق الصحيح".

وأضاف في رسالة للاعبي الإسماعيلي: "ليست هذه إمكانياتكم ولا مستواكم الفني ولديكم جهاز فني على أعلى مستوى، وأنتم من أفضل اللاعبين في مصر".

وكانت وزارة الشباب والرياضية أعلنت تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي أمس الأحد.

وكانت الإدارة السابقة بقيادة يحيى الكومي قدمت استقالتها في 10 يناير 2023 بعدما تم تسليمها في مقر الوزارة.

وبعد فوزه أمام الداخلية، حقق الإسماعيلي الفوز للمرة الأولى تحت قياده مديره الفني أحمد حسام "ميدو" بعد 3 تعادلات و3 هزائم.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 -قبل الأخير- برصيد 12 نقطة في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

الإسماعيلي الإدارة ميدو
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