ذا أثليتك: أرسنال يدخل في صفقة التعاقد مع جورجينيو

الإثنين، 30 يناير 2023 - 21:20

كتب : FilGoal

احتفال جورجينيو بالهدف مع تشيلسي أمام ميلان

يرغب أرسنال في التعاقد مع جورجينيو لاعب تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" فإن هناك اهتمام بالغ من أرسنال لضم جورجينيو في الشتاء.

وذكرت الصحيفة أن الأمر مشروط باستقدام لاعب الوسط إنزو فيرنانديز من بنفيكا والتي من شأنها أن تفقد جورجينيو مكانته في الفريق.

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وينتهي عقد الإيطالي مع تشيلسي في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع مع أي فريق بدايةً من يناير المقبل.

وحصد جورجينيو 4 بطولات مع تشيلسي، أهمها دوري أبطال أوروبا 2021، والدوري الأوروبي 2019.

هل يقترب إنزو فيرنانديز؟

بحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن تشيلسي اقترب من حسم صفقة ضم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب وسط بنفيكا البرتغالي.

ويتمسك بنفيكا بالحصول على الشرط الجزائي المقدر بـ 120 مليون يورو (105 مليون جنيه استرليني) كاملا، بينما لا يرغب تشيلسي في دفع هذا الرقم مباشرة كدفعة واحدة.

ووفقا للتقرير الأخير، فإن تشيلسي سيدفع 115 مليون جنيه استرليني، أي ما يفوق 130 مليون يورو، مقابل تحويل الصفقة إلى انتقال طبيعي يتم سداد قيمته على أقساط.

أرسنال ولاعب الوسط

في البداية، صب أرسنال مجهوداته على التعاقد مع مهاجم من أجل تعويض غياب جابرييل جيسوس المصاب.

وهذا ما حدث بالفعل وتعاقد أرسنال مع ليناردو تروسارد من برايتون.

الأمور بدأت تأخد منحنى مغاير عندما تعرض محمد النني إلى إصابة والذي كشف ميكيل أرتيتا أنها "طويلة" وذكرت التقارير بأنها في الركبة.

وقال أرتيتا بخصوص التعاقد مع لاعب وسط: "المزيد من التعاقدات؟ إذا كان هناك أي شيء آخر متاح يمكن أن يجعلنا أفضل فسننظر إليه".

وأضاف "نحتاج إلى لاعب وسط يمكنه التغطية بشكل مثالي، ولكن من الواضح أن الحصول على ذلك في هذا السوق معقد للغاية".

ولا يمتلك أرسنال سوى ثلاث لاعبين متاحين في خط الوسط حاليا: جرانيت تشاكا، وتوماس بارتي، وسامبي لوكونجا.

ويسعى أرسنال لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي المفقود منذ 2004 الموسم الحالي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أرسنال تشليسي الدوري الإنجليزي
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