مباراة شطرنج بلا فائز.. بابافاسيليو يتعادل في الظهور الأول مع البنك أمام غزل المحلة

تعادل نيكوديموس بابافاسيليو في الظهور الأول كمدرب لـ البنك الأهلي أمام فريقه السابق غزل المحلة بهدفين لمثلهما في الدوري المصري.

"ستكون مباراة ذهنية، سأعمل على إيقافه (عبد الباقي جمال مدرب المحلة)، وهو سيعمل على إيقافي، وفي الشوط الثاني ستكون مباراة شطرنج". - كلمات بابافاسيليو قبل مواجهة فريقه السابق غزل المحلة.

المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري كانت مباراة شطرنج بالفعل لكن انتهت بلا فائز.

افتتح البنك الأهلي أول أهداف اللقاء عن طريق محمود قاعود في الدقيقة 4 قبل أن يعادل جابرييل أوروك لـ غزل المحلة عند الدقيقة 16.

ليصبح الشوط الثاني مثل الشطرنج، يبدأها البنك الأهلي بالتقدم من جانب أحمد ياسر في الدقيقة 56 قبل أن يعادل في الدقيقة 90+7 لـ براهيما كونيه غزل المحلة.

وبذلك، تستمر السلسلة السلبية لـ البنك الأهلي إذ يظل بلا فوز للمباراة السادسة على التوالي.

التشكيل

شهد تشكيل غزل المحلة ظهور حميد ماو بشكلٍ أساسي رغم تعرضه لكسر في إصبع الإبهام بمباراة الزمالك الماضية.

فيما تواصل تواجد عبده يحيى وعبد الرحمن عاطف على مقاعد البدلاء مع مشاركة كريم مصطفى في خط الهجوم.

في المقابل، ظهر نيكوديموس بابافاسيليو كمدير فني للبنك الأهلي لأول مرة، وذلك أمام فريقه السابق غزل المحلة.

وشارك كريم بامبو ومحمد هلال في الهجوم بعد رحيل ناصر منسي، فيما يتواجد أسامة فيصل على دكة البدلاء.و

وشهدت المباراة مواجهة بين الشقيقين مصطفى العش وأحمد العش في دفاع الفريقين.

أحداث المباراة

افتتح البنك الأهلي أهداف المباراة سريعا عند الدقيقة 4 عن طريق محمود قاعود بعد تمريرة قصيرة من محمد هلال يستلمها قاعود بباطن القدم في الزاوية الصعبة على حارس المرمى.

لم يهدأ غزل المحلة حتى سجل هدف التعادل عند الدقيقة 16 عن طريق أوروك بعد مهارة ومراقصة مدافعي البنك الأهلي بعد تمريرة متقنة من كريم مصطفى.

ويواصل أوروك التألق تحت قيادة عبد الباقي جمال، إذ سجل 3 أهداف في أخر 4 مباريات.

البنك الأهلي هدد المرمى في أكثر من لحظة من أجل تسجيل الهدف الثاني. في الدقيقة 33 أرسل محمد هلال تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب.

رد غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس محمد أبو جبل بثبات.

وعاد البنك عن طريق يزاكو ياكوبو الذي أرسل تمريرة عرضية في الدقيقة 42 من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء لكن أمسك بها الحارس أحمد ميهوب لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

قَفلة الشطرنج

أول محاولة من جانب البنك الأهلي لمضاعفة النتيجة عند الدقيقة 50 عن طريق قاعود الذي سدد من خارج منطقة الجزاء لكن أمسكها أحمد ميهوب بسهولة.

المحاولة الثانية كانت عن طريق محمد هلال في الدقيقة 64 بعد تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها معاذ الحناوي من على القائم الأول.

وضاعف البنك الأهلي النتيجة عند الدقيقة 65 وسجل الثاني عن طريق أحمد ياسر بعد تمريرة عرضية من إيزاكو ياكوبو وتمر بالنهاية داخل الشباك.

وحاول غزل المحلة إدراك التعادل من جديد عند الدقيقة 48 عن طريق يحيى عبده بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن خارج الملعب.

وعادل براهيما كونيه لـ غزل المحلة عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين مرت على يسار الحارس أبو جبل لداخل الشباك.