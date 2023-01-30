رومانو: 40 مليون.. إيفرتون يطلب ضم جالاجر من تشيلسي

الإثنين، 30 يناير 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

كونور جالاجر لاعب تشيلسي

قدم نادي إيفرتون عرضا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع كونور جالاجر من تشيلسي، حسب تأكيدات فابريزيو رومانو.

وكشف رومانو أن قيمة السفقة ستتضمن أيضا 5 ملايين جنيه إسترليني كإضافات.

ومن المنتظر أن يتخذ تشيلسي قراره قريبا، مع وجود أكثر من عرض لضم ابن الـ22 عاما.

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وما زال تشيلسي يسعى لإضافة لاعب وسط جديد قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوي، حيث يتفاوض لضم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي.

جالاجر من ناشئي تشيلسي وخرج معارا لتشارلتون وسوانسي سيتي وويست بروميتش وكريستال بالاس قبل أن يعود لصفوف البلوز مطلع الموسم الحالي.

وشارك جالاجر في 25 مباراة بقميص تشيلسي هذا الموسم -بمجموع دقائق 1040 دقيقة- سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ويتواجد تشيلسي في المركز العاشر للدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة من 20 مباراة.

وأعلن إيفرتون عن تعاقده مع شون دايش لتدريب الفريق خلفا لفرانك لامبارد.

ويعيش إيفرتون وضعا حرجا إذ يحتل المركز 19 -قبل الأخير- في الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من 3 انتصارات و6 تعادلات و11 هزيمة.

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