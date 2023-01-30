بصافرة مصرية.. الترجي يخطف فوزا غاليا أمام النجم الساحلي في قمة الدوري التونسي

الإثنين، 30 يناير 2023 - 18:25

كتب : FilGoal

الترجي

فاز الترجي بهدفين مقابل هدف أمام النجم الساحلي في قمة الدوري التونسي.

واجتمع الفريقان على الملعب الأولمبي بسوسة اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري التونسي.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمد معروف.

وافتتح أنيس البدري أهداف اللقاء عند الدقيقة 43، وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني عند الدقيقة 79.

وخطف غيث وهابي هدف الفوز لـ الترجي عند الدقيقة 80.

ورفع الترجي رصيده عند الدقيقة 24 في المركز الثاني.

فيما توقف رصيد النجم الساحلي في الصدارة عند النقطة 25.

الترجي يتواجد مع الزمالك في مجموعة نارية بمنافسات دوري أبطال إفريقيا 2023.

ووقع الزمالك في مجموعة عربية خالصة هي الرابعة بجوار الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وتقام مباريات الجولة الأولى يومي 10 و11 فبراير، والجولة الثانية يومي 17 و18 فبراير، والجولة الثالثة يومي 24 و25 فبراير، والجولة الرابعة يومي 6 و7 مارس، والجولة الخامسة يومي 17 و18 مارس، والجولة السادسة يومي 31 مارس و1 أبريل.

الدوري التونسي الترجي النجم الساحلي
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