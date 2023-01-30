كلوب: هذا هو السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن القتال هو السبيل الوحيد لخروج فريقه من الفترة الصعبة التي يمر بها بعد تذبذب النتائج بقوة مؤخرا.

وخرج ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الهزيمة من برايتون بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الأخير في الدور الرابع من البطولة.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لست في قمة سعادتي بالأداء الذي قدمناه أمام برايتون في الكأس ولكننا خسرنا أمام فريق جيد تغلب علينا قبل أسبوعين في مباراة قدمنا فيها أسوأ أداء ممكن".

وأضاف "في هذه المباراة كان الأداء أفضل بشكل ملحوظ، هناك خطوات حقيقية في الاتجاه الصحيح، ولكني أتفهم شعور البعض جيدا".

وشدد المدرب الألماني "السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة هو القتال بقوة".

وأردف "لن تجد أي مدرب يقول لك سنغير هذا الشيء أو ذاك أمام ولفرهامبتون وسترون تحولًا كاملًا، لا تسير الأمور بهذه الطريقة، ولذلك نواصل العمل بجد".

وتابع "أتقدم باعتذاري مرة أخرى للجماهير، ربما هناك الكثير من مشجعي ليفربول في برايتون، ولقد شاهدونا في الملعب مرتين في غضون أسبوعين. لقد كانوا رائعين للغاية".

وأتم "في النهاية خسرنا بهدف من تسديدة غيرت اتجاهها وهدف آخر في الدقيقة 92، وهذه هي الحقيقة المرة. لقد تم إقصاؤنا من البطولة، وهذه أسوأ نتيجة للمباراة، ولكن، كما قلت، يجب أن نبني على أدائنا هذا، وسنفعل".

الهزيمة هي الثانية لليفربول ضد برايتون خلال الموسم الحالي في 3 مباريات، إذ انتهت مباراتا الدوري بين الفريقين بفوز برايتون في واحدة والتعادل في واحدة.

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وسجل ثنائية برايتون في المباراة كل من لويس دانك وكارو ميتوما، بينما سجل هارفي إليوت هدف ليفربول الوحيد.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في المباراة بالكامل.

ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة بعد أن كان قد حقق الفوز في المباراة النهائية على حساب تشيلسي.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.