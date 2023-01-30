عودة دايش.. إيفرتون يعلن بديل فرانك لامبارد

الإثنين، 30 يناير 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

شون دايش - إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن تعاقده مع شون دايش لتدريب الفريق خلفًا لـ فرانك لامبارد.

ووقّع دايش على عقد يربطه بـ إيفرتون لمدة موسمين ونصف، ويبدأ مهمته في مواجهة أرسنال بعد أيام.

وكان إيفرتون قد أقال لامبارد من منصبه بعد الهزيمة أمام وست هام يونايتد بهدفين دون رد يوم 21 يناير الماضي.

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دايش (51 عامًا) يعود للواجهة بعد رحيله عن بيرنلي النادي الذي عرف صناعة اسمه التدريبي.

وقاد دايش فريق بيرنلي لمدة 10 سنوات بين 2012 و2022 وقاده للوصول إلى الدوري الأوروبي في إنجاز تاريخي.

ويعيش إيفرتون وضعا حرجا إذ يحتل المركز 19 -قبل الأخير- في الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من 3 انتصارات و6 تعادلات و11 هزيمة.

وصرّح دايش عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "من الفخر أن أتولى تدريب إيفرتون، نحن جاهزون لمساعدة هذا النادي العظيم للعودة إلى مساره".

وتابع: "أدرك مدى شغف مشجعي إيفرتون وقيمة هذا النادي بالنسبة لهم، ولذلك سنعطيهم ما يريدون، سنترك القميص متعرقًا، وسنبذل الجهد للعودة إلى مبادئ النادي التي سار عليها لفترة طويلة".

وشرح: "نرغب في إعادة المشاعر الجيدة، نحتاج إلى الجماهير، نحتاج إلى الوحدة وتضافر جهود الجميع، وهذا يبدأ من عند الجهاز الفني واللاعبين".

وأكد: "هدفنا أن ننجح وأن نقاتل رافعين شعار هذا النادي بفخر. ارتباطنا بالجماهير سيرتفع سريعا لأنهم شغوفين جدًا".

وأتم: "نريد تعديل الفريق ليتناسب مع أسلوبنا ونستطيع تحقيق الفوز، هذه هي مهمتنا، يجب أن نفرض النظام وأن نعطي الحرية للاعبين في الملعب وأن يستمتعوا ويلعبوا بابتسامة على وجههم".

إيفرتون الدوري الإنجليزي
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