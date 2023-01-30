روبرتسون: نشعر بالأسف من أجل جماهير ليفربول

يشعر أندي روبرتسون مدافع ليفربول بالأسف تجاه جماهيره ناديه بعد الهزيمة أمام برايتون وتوديع كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الهزيمة من برايتون بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الأخير في الدور الرابع من البطولة.

وقال روبرتسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنها خسارة مُحبطة. المباراة كانت متكافئة، والفريقان تبادلا الفرص التهديفية. لعبنا بشكل أفضل مقارنة بمباراتنا ضدهم قبل أسبوعين، وكنا منظمين كما ينبغي، وخلقنا العديد من الفرص".

وأضاف "في النهاية ودعنا البطولة، ومن الصعب تقبل ذلك. عندما نتحدث عن ليفربول، فمن الطبيعي أن تنتظر الجماهير منا الذهاب بعيدًا في مثل هذه المسابقات، ولكننا لم ننجح في مهمتنا".

وأردف قائد منتخب اسكتلندا "لقد خسرنا في الدقيقة الأخيرة، ولذلك نشعر بقدر كبير من الإحباط".

وواصل "نحتاج للتحسن بشكل سريع. نحن نقول ذلك بعد كل مباراة، ولكن هذا لا يفيد الجماهير في شيء".

وأتم "نشعر بالأسف من أجل جماهير ليفربول، لقد شجعونا بحماس كبير، ومرة أخرى عادوا إلى منازلهم بخيبة أمل".

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الهزيمة هي الثانية لليفربول ضد برايتون خلال الموسم الحالي في 3 مباريات، إذ انتهت مباراتا الدوري بين الفريقين بفوز برايتون في واحدة والتعادل في واحدة.

وسجل ثنائية برايتون في المباراة كل من لويس دانك وكارو ميتوما، بينما سجل هارفي إليوت هدف ليفربول الوحيد.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في المباراة بالكامل.

ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة بعد أن كان قد حقق الفوز في المباراة النهائية على حساب تشيلسي.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.