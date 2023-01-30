تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

واصل محمد صلاح نجم ليفربول صيامه عن التسجيل حين لعب ضد برايتون، لكنه صنع هدفا، فكيف كان تقييمه في اللقاء من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بخسارة قاتلة لفريقه بنتيجة 1-2 وتوديع البطولة.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الشاب هارفي إليوت صاحب هدف ليفربول الوحيد، فوصل متوسط تقييمه لـ7 درجات من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري متوقف عند 17 هدفا.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 284 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 173 هدفا وصنع 70 هدفا.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.