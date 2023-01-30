برايتون لـ في الجول: موقفنا ثابت.. رفضنا العرض الثاني من أرسنال لضم كايسيدو

أكد بول كاميلين المتحدث الإعلامي لنادي برايتون هوف ألبيون الإنجليزي، على التمسك الشديد بخدمات مويسيس كايسيدو نجم الفريق.

وتواصل FilGoal.com مع النادي الإنجليزي لسؤاله عن موقف لاعب الوسط الإكوادوري تجاه العرض المُقدّم بواسطة أرسنال.

وقال كاميلين في تصريحات خاصة: "هذا صحيح، تلقينا عرضًا جديدًا من أرسنال في الساعات الماضية".

وكشف: "قيمة العرض ارتفعت عن العرض الأول، لكن لم يتغير موقفنا".

وأتم مؤكدًا: "كايسيدو ليس للبيع".

ويواجه برايتون ضغطًا هائلًا من اللاعب للرحيل عن صفوفه خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر اللاعب بيانًا مطولًا عبّر فيه عن رغبته في الرحيل بشكلٍ علني.

وجاء بيان كايسيدو كالتالي: "أنا ممتن للسيد بلوم ونادي برايتون عل إعطائي الفرصة للانضمام للدوري الإنجليزي الممتاز، أنا أشعر أنني دائما ما قدمت الأفضل لهم ودائما ما ألعب كرة القدم بقلبي وبابتسامة كبيرة".

وتابع "أنا الأصغر بين 10 أشقاء من مدينة فقير تدعى سانتا دومينيجو في الإكوادور وحلمي أن أكون اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ بلادي".

وواصل "أنا فخور بأن أكون صفقة بيع قياسية في تاريخ برايتون ما سيجعل النادي تمكن من استثمار تلك الأموال للمساعدة في الاستمرار في النجاح".

وأتم "المشجعين وضعوني داخل قلوبهم وسيكونون دائما داخل قلبي وأتمنى أن يفهموا لماذا أريد اغتنام تلك الفرصة الرائعة".

وكان FilGoal.com قد تواصل أيضًا في وقتٍ سابق مع ممثلي اللاعب.

وقال ممثلو كايسيدو لـFilGoal.com: "كايسيدو يرى أن مرحلة برايتون انتهت ويريد الرحيل من أجل تجربة جديدة".

وأضاف "اللاعب لديه أكثر من عرض وليس أرسنال فقط".

وواصل "ما زلنا نعمل على حل الموقف مع إدارة برايتون، وسنى ما سيحدث".

وأتم "اللاعب هو من قرر عدم حضور التدريبات اعتراضا على موقف الإدارة".

ممثلو كايسيدو هما الثنائي أوسكار رودريجيز ومانويل سييرا.

كايسيدو (21 عامًا) يعد أحد أبرز مواهب الوسط الشابة في قارة أمريكا الجنوبية.

وانضم كايسيدو إلى برايتون في شتاء 2021 قادمًا من إنديبيندينتي الإكوادوري مقابل 5 ملايين يورو، ولعب معارًا بعدها لـ بيرشوت البلجيكي.

وخاض كايسيدو إجمالًا 31 مباراة مع برايتون، سجل خلالها هدفين وصنع 3.

ويمتلك كايسيدو 28 مباراة دولية مع منتخب الإكوادور سجل خلالها 3 أهداف.

وساهم كايسيدو بشكلٍ مؤثر في وصول الإكوادور إلى كأس العالم، وظهر في كل دقائق منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، وهز شباك السنغال في المباراة الثالثة، هدفٌ كان كفيلًا بتأمين التأهل للدور الثاني لولا رد الأفارقة السريع بهدف كاليدو كوليبالي وقتها.