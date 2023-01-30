خبر في الجول - بيراميدز يبلغ الزمالك أن عبد الله السعيد غير متاح للبيع

أبلغ نادي بيراميدز نظيره الزمالك بأن قائده عبد الله السعيد غير متاح للبيع في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، حسبما علم FilGoal.com.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تحرك الزمالك لمحاولة أخيرة من أجل التعاقد مع عبد الله السعيد.

وعقدت إدارة بيراميدز اجتماعا اليوم لحسم الأمر وتم الاتفاق على عدم الموافقة على رحيل عبد الله السعيد وذلك بعد استطلاع الإدارة في الإمارات والبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

ووصل عرض الزمالك إلى 15 مليون جنيه للتعاقد مع اللاعب.

ورغم ذلك، رفضت إدارة بيراميدز التخلي عن اللاعب بسبب بقاء 48 ساعة فقط على غلق سوق الانتقالات الشتوي.

وأعلن الزمالك حتى الآن صفقة واحدة في الشتاء حتى الآن، وهي التعاقد مع ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي.

وسبق للزمالك التوقيع مع السعيد في صفقة انتقال حر مع اقتراب عقده مع الأهلي من الانتهاء، ولكن تم إلغاء هذا التعاقد لاحقا بعد رد السعيد للمبلغ الذي تلقاه، ليعود ويجدد عقده مع الأهلي، ثم ينتقل إلى الأهلي السعودي، ومنه يعود إلى مصر مجددا عبر بوابة بيراميدز.

السعيد (37 عامًا) يتواجد في بيراميدز منذ انضمامه إليه في صفقة مفاجئة بشهر يناير 2019 عقب فترة احتراف في أهلي جدة السعودي.

وبدأ السعيد مسيرته في الإسماعيلي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي عام 2011 ويقضي 7 مواسم في صفوفه فاز خلالها بكل البطولات الممكنة.

ولعب السعيد معارا إلى كوبس الفنلندي لفترة قصيرة للحفاظ على لياقته البدنية قبل مونديال 2018، على خلفية استبعاده من قائمة الأهلي بعد خروج توقيعه للزمالك إلى النور.

وبعد فترة في أهلي جدة، عاد السعيد للملاعب المصرية من بوابة بيراميدز واستطاع كتابة التاريخ بدخول نادي المائة في الدوري المصري.

وخاض السعيد 55 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 6 أهداف، وساهم في الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وإلى نهائيات كأس العالم 2018 حيث صنع هدفًا.