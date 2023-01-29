خبر في الجول - لحظات الحسم.. الزمالك يكثف تحركاته لضم عبد الله السعيد

الأحد، 29 يناير 2023 - 00:29

كتب : أحمد شوقي صلاح

عبد الله السعيد - بيراميدز وغزل المحلة

علم FilGoal.com أن نادي الزمالك يتحرك بقوة لضم عبد الله السعيد نجم بيراميدز خلال سوق انتقالات الشتاء في يناير الجاري.

وهناك رغبة داخل القلعة البيضاء في سرعة حسم الصفقة خلال أقرب وقت ممكن، بعد جلسة جمعت بين أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم في الزمالك، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز.

استطلع الزمالك موقف بيراميدز نظرا لضيق الوقت، وما إن كانت هناك نية للتفاوض من عدمه، فأبدى بسيوني موافقة مبدئية على تلقي العرض.

وعلم FilGoal.com أيضا أن بسيوني قد تحدث مع عبد الله السعيد، الذي أبدى بدوره موافقة مبدئية على الانتقال لنادي الزمالك، ولكنه كان ينتظر التأكد من وجود رغبة جادة لدى القلعة البيضاء، خصوصا أن الأمر تردد كشائعة خلال فترات الانتقالات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يأتي الرد النهائي لبيراميدز خلال الساعات القادمة، على عرض الزمالك المقدر بـ 15 مليون جنيه، والذي اعتبره الزمالك رقما جيدا لأنه انتقال السعيد الأخير في مسيرته وبالتالي لن يستثمر فيه مستقبلا.

على الناحية الأخرى أتم الزمالك اتفاقه على الشروط الشخصية مع عبد الله السعيد، الذي أبلغ النادي الأبيض أن طلباته المادية ستكون أقل مما يتقاضاه في بيراميدز.

ويكثف الزمالك اتصالاته لحسم الصفقة ومعرفة القرار النهائي.

وأعلن الزمالك حتى الآن صفقة واحدة في الشتاء حتى الآن، وهي التعاقد مع ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي.

وسبق للزمالك التوقيع مع السعيد في صفقة انتقال حر مع اقتراب عقده مع الأهلي من الانتهاء، ولكن تم إلغاء هذا التعاقد لاحقا بعد رد السعيد للمبلغ الذي تلقاه، ليعود ويجدد عقده مع الأهلي، ثم ينتقل إلى الأهلي السعودي، ومنه يعود إلى مصر مجددا عبر بوابة بيراميدز.

عبد الله السعيد بيراميدز الدوري المصري الزمالك
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