مؤتمر نبيه: التراجع في الشوط الثاني طبيعي.. وإمام عاشور تلقى عرضا خياليا

يرى أسامة نبيه المدير الفني لفريق الزمالك أن تراجع الأداء في الشوط الثاني أمام فيوتشر أمر طبيعي.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

واعترف نبيه بحصول إمام عاشور على عرض خيالي للرحيل في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال نبيه في المؤتمر الصحفي: "اليوم لعبنا بعد فترة صعبة جدا جدا، سواء الوضع في جدول الدوري أو المسابقة لذلك كان علينا العمل على بعض الأشياء خلال الأربعة أيام الماضية".

وأضاف "عملنا بشكل جيد جدا في الشوط الأول وكان لدينا أكثر من فرصة، في الشوط الثاني كان هناك استحواذ من فيوتشر ولكن نجحنا في الخروج شكل جيد".

وواصل "التراجع في الشوط الثاني كان أمر طبيعي بسبب الرغبة في الخروج بالمكسب في ظل المنعطف الخطر الذي يمر به الفريق مع اندفاع فيوتشر للهجوم".

وكان الزمالك قد تغلب على فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

وشدد نبيه "لدينا مشكلة أن كل المباريات المقبلة ستكون صعبة بسبب تواجدنا في مركز لم نعتاد التواجد به خلال السنوات الماضية كنا مركز خامس قبل مواجهة فيوتشر، ولكن الدفعة المعنوية التي سنحصل عليها في الدوري ستكون مهمة جدا قبل بطولة إفريقيا".

وتابع "المباراتان المقبلتان أمام فاركو ثم شباب بلوزداد من المباريات التي يقال عليها المهم أن تفوز بها وليس الأداء الجيد، بعد ذلك سنرى أمر الأداء".

ووجه نبيه رسالة قائلا: "أشكر اللاعبين بسبب تخطي ظروف صعبة، والجماهير أكثر من أي أحد بسبب دعمنا في تلك الفترة".

وكشف نبيه "كانت لدي حيرة في استبدال اللاعبين بسبب تقديم من في الملعب مستوى جيد ولا أريد إجراء تبديل لمجرد التغيير".

وبسؤاله عن استبعاد أحمد فتوح أوضح "الاستبعاد بسبب غيابه الفترة الماضية عن التدريبات الجماعية والعمل بشكل فردي وهو ما لا يتفق مع المشاركة في المباريات، وكان هناك اتفاق مع اللاعب بخوض تدريبات مع الفريق خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزا أمام فاركو".

أما عن تسجيل الجزيري ثنائية قال: "أعرف سيف الجزيري جيدا، عملت من قبل وقت فترة كارتيرون وفيريرا، وتألقه اليوم لم يخرج خارج

وبالحديث عن موقف إمام عاشور كشف "علمت أن إمام عاشور تلقى عرضا خياليا من فريق أوروبي وبالتالي من الصعب الوقوف أمام طموحاته".

وتابع "لن أقف أمام طموح اللاعب فهو مثل يوسف نبيه وسيد عبد الله، إذا وقفت في سكة طموح لاعب يكون أمر محزن، لا أعلم ما إذا كانت الصفقة ستتم أم لا ولكن لن أقف أمام حلمه".

وشدد "دائما ما ننادي على احتراف اللاعبين المصريين من أجل خدمة الكرة المصرية، فعندما يأتي عرض محترم للاعب مثل إمام عاشور لا يمكنني أن أقف أمام طموحه".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تلقى عرضا من ميدتيلاند الدنماركي والذي يلعب ضمن منافسات الدوري الأوروبي. (من هنا)

وأوضح نبيه "سأشاهد الأخطاء التي نقع فيها كثيرا وسأعمل على معالجتها، تلك هي المجموعة التي سأعمل بها في الدوري وبطولة إفريقيا لذلك سيكون التركيز على العمل معها".

واختتم نبيه تصريحاته عن الصفقات الجديدة قائلا: "أنا أتحدث عن الواقع الحالي وأعلم أن هناك محاولات لضم اثنين أو ثلاثة لاعبين وسنرى ما سيحدث حتى يوم 31 آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية".