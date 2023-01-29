انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (0) - (0) ريال سوسيداد
الأحد، 29 يناير 2023 - 21:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.
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ق 68 ماذا أهدرت يا كوبو.. انفراد يطول من الياباني المعار من ريال مدريد
ق 60 كوبو يسدد وكورتوا يبعد الخطر
ق 59 بنزيمة يسدد ولكن بجوار القائم
ق 54 كوبو يفلت ببراعة ويمرر لسورلوث ولكن تسديدة الأخير سيئة بجوار القائم
استراحة
ق 45+1 ماذا أهدرت يا فينيسيوس؟ بنزيمة يهيئ له انفرادا والبرازيلي يسدد في الحارس
ق 34 فيديريكو فالفيردي يسدد والكرة تمر بجوار القائم
ق 32 توني كروس يسدد ولكن الحارس أليكس ريميرو
ق 15 فينيسيوس يسدد بجوار القائم
بداية المباراة
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