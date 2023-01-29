انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (0) - (0) ريال سوسيداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

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ق 68 ماذا أهدرت يا كوبو.. انفراد يطول من الياباني المعار من ريال مدريد

ق 60 كوبو يسدد وكورتوا يبعد الخطر

ق 59 بنزيمة يسدد ولكن بجوار القائم

ق 54 كوبو يفلت ببراعة ويمرر لسورلوث ولكن تسديدة الأخير سيئة بجوار القائم

استراحة

ق 45+1 ماذا أهدرت يا فينيسيوس؟ بنزيمة يهيئ له انفرادا والبرازيلي يسدد في الحارس

ق 34 فيديريكو فالفيردي يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق 32 توني كروس يسدد ولكن الحارس أليكس ريميرو

ق 15 فينيسيوس يسدد بجوار القائم

بداية المباراة