انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (0) - (0) ريال سوسيداد

الأحد، 29 يناير 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 68 ماذا أهدرت يا كوبو.. انفراد يطول من الياباني المعار من ريال مدريد

ق 60 كوبو يسدد وكورتوا يبعد الخطر

ق 59 بنزيمة يسدد ولكن بجوار القائم

ق 54 كوبو يفلت ببراعة ويمرر لسورلوث ولكن تسديدة الأخير سيئة بجوار القائم

استراحة

ق 45+1 ماذا أهدرت يا فينيسيوس؟ بنزيمة يهيئ له انفرادا والبرازيلي يسدد في الحارس

ق 34 فيديريكو فالفيردي يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق 32 توني كروس يسدد ولكن الحارس أليكس ريميرو

ق 15 فينيسيوس يسدد بجوار القائم

بداية المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني
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