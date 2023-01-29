إلى المركز الـ 11.. يوفنتوس يخسر من مونزا للمرة الثانية

كلوب: الإصابات أثرت على موسمنا.. ولن يحدث أي جديد في سوق الانتقالات

صناعة هدف ومحاولات غير ناجحة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام برايتون

تعادل سلبي وأداء ليس الأفضل.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام كليرمون

بهدف قاتل.. برايتون يقصي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي

بخماسية على ملعبه.. ميلان يخسر من ساسولو ويقترب من توديع المربع الذهبي

انتهت - كأس الاتحاد الإنجليزي - برايتون (2)-(1) ليفربول.. الريدز خارج البطولة

انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2)-(5) ساسولو

مواعيد مباريات الأحد 29 يناير 2023 - الزمالك وصلاح والسوبر السعودي وآخر ظهور لمنتخب اليد