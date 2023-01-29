انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) كليرمونت.. تعادل سلبي

يستضيف كليرمونت فريق نانت ضمن مباريات الجولة 20 من المسابقة في الرابعة من مساء الأحد.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق75: خروج مصطفى محمد

ق62: هدف غير محتسب لمصطفى محمد بداعي لمسة اليد

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق38: محمد تشم لاعب وسط كليرمونت يسدد كرة ترتد من قائم نانت.

ق35.. لا فرص خطيرة على المرميين.

ق22.. موسيس سايمون كاد أن يسجل الأول لنانت لكن كرته تمر بجوار المرمى.

ق15.. ربع ساعة تمر بلا أهداف

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الرابعة مساء