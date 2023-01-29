ثعلب جديد.. ليستر سيتي يضم البرازيلي تيتي

الأحد، 29 يناير 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

تيتي - ليستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن تعاقده مع البرازيلي تيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم تيتي قادمًا من شاختار الأوكراني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وانضم تيتي إلى ليون في مارس الماضي على سبيل الإعارة من شاختار، وتواجد مع النادي الفرنسي في الدور الأول مع الموسم الحالي.

وبعد قطع إعارته وعودته إلى شاختار، خرج تيتي معارًا مجددًا ولكن هذه المرة نحو ليستر اليوم الأحد.

وصرّح تيتي عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد للغاية بالتواجد في ليستر".

وأضاف: "لقد ألقيت نظرة على الملعب، إنه جميل وبدأت أتخيل كيف سيكون في حضور العديد من الجماهير".

وأشار: "أتمنى أن يسعدوا برؤيتي ألعب، أنا سعيد بعد أن صرت ثعلبًا".

وكان تيتي قد تمكّن من مغادرة شاختار في مارس خارج سوق الانتقالات بسبب التسهيلات التي أعطاها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاعبين الأجانب في دولة أوكرانيا بعد الغزو الروسي.

تيتي (22 عامًا) جناح أيمن بدأ مسيرته في جريميو، وانضم إلى شاختار عام 2019.

وخاض تيتي 108 مباراة مع شاختار، سجل خلالها 31 هدفا وصنع 15.

كما خاض تيتي 30 مباراة مع ليون، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10.

وسبق لـ تيتي أن تلقى الاستدعاء للانضمام لمعسكر منتخب البرازيل في 2018، لكنه لم يشارك مع راقصي السامبا.

وبات تيتي ثاني صفقة شتوية لـ ليستر سيتي بعد الظهير الأيسر الدنماركي فيكتور كريستيانسن.

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