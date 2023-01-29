قائد يونايتد: سأقاتل من أجل التواجد في التشكيل الأساسي مجددا

شدد هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد على أنه سيقاتل من أجل اقتحام التشكيل الأساسي للشياطين الحمر.

وشارك ماجواير كأساسي في الفوز على ريدينج بثلاثة أهداف لهدف مساء السبت في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها أساسيا منذ مواجهة تشارلتون في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 10 يناير الجاري.

وقال ماجواير في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أبلغ من العمر 29 عامًا الآن، ولم أعتد التواجد في هذا الموقف في مسيرتي".

وأضاف "لا أريد اعتياد الأمر، ولكن هذا جزء من كرة القدم، وأنا أعمل بجد كل يوم وأتدرب بشكل جيد. عندما تأتي الفرصة، يتوجب عليّ استغلالها".

وتابع "هناك مجموعة من قلوب الدفاع المتميزين في الفريق، وبالطبع لابد أن تكون هناك منافسة قوية على مختلف المراكز في نادٍ بحجم مانشستر يونايتد".

وواصل الدولي الإنجليزي "أعتقد أن الفريق سيحتاج إلى جميع اللاعبين في ما تبقى من عمر الموسم".

ويواجه ماجواير منافسة قوية في مركز قلب الدفاع مع رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز وفيكتور لينديلوف.

وأكمل "لقد اعتنيت بنفسي جيدًا. مر أسبوعان ونصف الأسبوع تقريبًا على آخر مباراة شاركت فيها كأساسي، وكما قلت، أنا أتدرب بجدية".

وأتم "المدافعون الذين شاركوا في المباريات الماضية قدموا أداءً رائعًا، لذا عندما تتاح لي فرصة اللعب، عليّ أن أستغلها وأن أحرص على مساعدة الفريق في تحقيق الفوز. أنا سعيد باللعب أمام ريدينج، وسأكون مستعدًا دائمًا".

وسجل ماركوس راشفورد هدفا بالرأس في الدقيقة 35، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 54 سجل كاسيميرو الهدف الأول بتسديدة متقنة بعد تمريرة من مواطنه البرازيلي أنتوني.

وفي الدقيقة 57 حل برازيلي آخر هو فريد بدلا من كريستيان إريكسن، ليصنع الهدف الثاني الذي سجله كاسيميرو أيضا في الدقيقة 58.

وبذلك سجل كاسيميرو هدفين في مباراة واحدة لأول مرة في مسيرته الكروية.

وتعرض أندي كارول مهاجم ريدينج للطرد في الدقيقة 65 بالإنذار الثاني، بعد 5 دقائق من تلقيه للإنذار الأول.

الليلة البرازيلية اكتملت في الدقيقة 66 بهدف رائع من فريد بالكعب، ولكن بصناعة برتغالية هذه المرة من برونو فيرنانديز.

فيما سجل أمادو مبينجي هدف ريدينج الوحيد في الدقيقة 72.

يواجه مانشستر يونايتد منافسه نوتنجهام فورست في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء.

video:1