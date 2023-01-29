تين هاج يتحدث عن إصابة إريكسن

الأحد، 29 يناير 2023 - 12:58

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وبيرنلي

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن إصابة كريستيان إريكسن بعدما استبدل في الشوط الثاني من مباراة ريدينج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل يونايتد إلى الدور الخامس من المسابقة بفوزه 3-1 في أولد ترافورد يوم السبت.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من الصعب في هذه اللحظة الإعلان عن حجم الإصابة".

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وأضاف "تعرض إريكسن لإصابة في الكاحل. علينا أن نرى ما هو التشخيص النهائي، قبل أن نحدد فترة غيابه".

وتعرض إريكسن للإصابة في بداية الشوط الثاني، عندما تعرض لضربة من مهاجم ريدينج أندي كارول.

تم استبدال إريكسن بزميله فريد الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وسجل ماركوس راشفورد هدفا بالرأس في الدقيقة 35، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 54 سجل كاسيميرو الهدف الأول بتسديدة متقنة بعد تمريرة من مواطنه البرازيلي أنتوني.

وفي الدقيقة 57 حل برازيلي آخر هو فريد بدلا من كريستيان إريكسن، ليصنع الهدف الثاني الذي سجله كاسيميرو أيضا في الدقيقة 58.

وبذلك سجل كاسيميرو هدفين في مباراة واحدة لأول مرة في مسيرته الكروية.

وتعرض أندي كارول مهاجم ريدينج للطرد في الدقيقة 65 بالإنذار الثاني، بعد 5 دقائق من تلقيه للإنذار الأول.

الليلة البرازيلية اكتملت في الدقيقة 66 بهدف رائع من فريد بالكعب، ولكن بصناعة برتغالية هذه المرة من برونو فيرنانديز.

فيما سجل أمادو مبينجي هدف ريدينج الوحيد في الدقيقة 72.

يواجه مانشستر يونايتد منافسه نوتنجهام فورست في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء.

مانشستر يونايتد كريستيان إريكسن إريك تين هاج
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