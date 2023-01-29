بعد انضمامه للجهراء الكويتي.. أزمات مدافع قطر الموقوف تتواصل

يبدو أن أزمات الدولي القطري عبد الكريم حسن ستتواصل.. فقد أعلن ناديه السابق السد ملاحقته قضائيا بعدما انضم إلى فريق الجهراء الكويتي قبل يومين.

وأتم نادي الجهراء الكويتي تعاقده مع القطري عبد الكريم حسن في صفقة انتقال حر يوم الخميس.

يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم قبل 10 أيام إيقاف عبد الكريم حسن لاعب منتخب بلاده لأجل غير مسمى. (طالع التفاصيل)

بعد تعاقد الجهراء مع عبد الكريم حسن أصدر نادي السد بيانا جاء على النحو الآتي:

"بالإشارة إلى الأخبار المعلنة في الآونة الأخيرة من جانب شركة نادي الجهراء الكويتي لكرة القدم والتوقيع مع اللاعب عبد الكريم حسن، تود شركة نادي السد توضيح وتأكيد ما يلي:

اللاعب المذكور أعلاه قام بإنهاء تعاقده مبكرا مع شركة نادي السد من طرف واحد وبدون سبب أو عذر مقبول، وبناء على ما تقدم فإن شركة نادي السد لكرة القدم قد أعطت التفويض للقسم القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب عبد الكريم حسن وأي ناد آخر لضمان حقوق ومصالح النادي".

حين تم إيقافه.. كشف الاتحاد القطري في بيانه عن خصم 50% من راتب اللاعب بالإضافة لتوجيه تحذير وتغريمه 200 ألف ريال قطري.

ويأتي ذلك بسبب رد اللاعب على انتقادات الجماهير له على أداء منتخب قطر في كأس العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد عبد الكريم حسن على أحد المتابعين قائلا: "استريح على بالك حرب" واعتبرت الجماهير ذلك استفزازا واستهتارا.

وكان منتخب قطر قد ودع منافسات كأس العالم من دور المجموعات دون تحقيق أي نقطة.

عبد الكريم حسن سبق أن توج، بجائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2018.

الظهير الأيسر، تفوق آنذاك على ثنائي كاشيما أنتلرز: يوما سوزوكي وكينتو ميساو، ليكون القطري الثاني الذي يحصد الجائزة تاريخيا بعد خلفان إبراهيم خلفان الذي فعلها عام 2006.

تم تسليم محترف الجهراء عبدالكريم حسن قميص النادي برقم 3 ، وبحضور رئيس نادي الجهراء المحامي خالد الجارالله الحسيني ، ونائب رئيس نادي الجهراء عادل سعد الدعاس ، وعضو مجلس ادارة ومدير جهاز الكرة طواري مدلول الظفيري#نادي_الجهراء pic.twitter.com/ksW60NPDVf — نادي الجهراء الرياضي (@JahraCS) January 27, 2023

عبد الكريم حسن خاض 264 مباراة مع نادي السد في جميع المسابقات.

وسجل صاحب الـ 29 عاما 34 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

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