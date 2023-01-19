الاتحاد القطري يعلن إيقاف عبد الكريم حسن.. وتغريمه ضمن ثلاثة لاعبين

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف عبد الكريم حسن لاعب منتخب قطر لأجل غير مسمى.

كما كشف الاتحاد القطري في بيانه عن خصم 50% من راتب اللاعب بالإضافة لتوجيه تحذير وتغريمه 200 ألف ريال قطري.

وكان نادي السد الشهر الماضي عقب منافسات كأس العالم قد أعلن فسخ التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي واستبعاده من صفوف الفريق.

وبرر نادي السد قراره وقتها بأن اللاعب لا يتناسب مع أفكار نادي السد.

ويأتي ذلك بسبب رد اللاعب على انتقادات الجماهير له على أداء منتخب قطر في كأس العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد عبد الكريم حسن على أحد المتابعين قائلا: "استريح على بالك حرب" واعتبرت الجماهير ذلك استفزازا واستهتار.

وكان منتخب قطر قد ودع منافسات كأس العالم من دور المجموعات دون تحقيق أي نقطة.

وجاءت قرارات الاتحاد القطري لكرة القدم كالآتي:

- خصم 50% من راتب عبد الكريم حسن

- خصم 50% من راتب بسام الراوي

- خصم 50% من راتب محمد وعد

- إيقاف عبد الكريم حسن لأجل غير مسمى

- توجيه تحذير إلى عبد الكريم حسن وتغريمه 200 ألف ريال قطري.

- توجيه تحذير إلى بسام الراوي وتغريمه 100 ألف ريال قطري.

- توجيه تحذير إلى محمد وعد وتغريمه 50 ألف ريال قطري.

عبد الكريم حسن سبق وأن توج، بجائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2018.

الظهير الأيسر، تفوق آنذاك على ثنائي كاشيما أنتلرز: يوما سوزوكي وكينتو ميساو، ليكون القطري الثاني الذي يحصد الجائزة تاريخيا بعد خلفان إبراهيم خلفان الذي فعلها عام 2006.

عبد الكريم حسن خاض 264 مباراة مع نادي السد في جميع المسابقات.

وسجل صاحب الـ 29 عاما 34 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

وعلى المستوى الدولي لعب عبد الكريم حسن 98 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 10 في جميع المسابقات.

وتوج عبد الكريم حسن بكاس آسيا 2019 رفقة منتخب قطر، كما شارك خلال المباريات الثلاث التي خاضها العنابي في كأس العالم 2022.