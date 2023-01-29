خبر في الجول - نبيه يتمسك باستمرار محمد طارق

الأحد، 29 يناير 2023 - 00:45

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه - سيد عبد الله نيمار - محمد طارق - حسام عبد المجيد - الزمالك

أبدى أسامة نبيه المدير الفني لـ الزمالك تمسكا باستمرار محمد طارق مدافع الفريق الشاب.

محمد طارق

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن طارق يمتلك عرضا من البنك الأهلي للانضمام لصفوف الفريق على سبيل الإعارة.

ويتمسك نبيه ببقاء طارق مع الفريق.

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وانضم طارق لقائمة نبيه الأولى التي تستعد لمواجهة فيوتشر في الجولة 16 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

المدافع البالع 20 عاما شارك في مباراة واحدة فقط الموسم الجاري جاءت أمام إيليكت التشادي في دوري الأبطال.

ولم يخض المدافع أي مباراة في الدوري الموسم الجاري.

ويمتلك طارق 7 مباريات بقميص الفريق منذ تصعيده الموسم الماضي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 26 نقطة ودون أي فوز في الدوري خلال آخر 5 مباريات.

محمد طارق الزمالك أسامة نبيه
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