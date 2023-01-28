قائمة نبيه الأولى – عودة نداي وجمعة وفتوح أمام فيوتشر.. واستمرار غياب شيكابالا والمثلوثي

منافس الأهلي المحتمل – سياتل يتعادل ويخسر وديا في نفس اليوم بآخر الاستعدادات الودية

المنسق الإعلامي للجزائر يكشف لـ في الجول موقف المنتخب من خروج قندوسي للانضمام لـ الأهلي

وكيله لـ في الجول: قندوسي أراد الانضمام لـ الأهلي.. وتعليق على اهتمام الزمالك

ومن غيره؟ رزقي حمرون رجل مباراة المصري وفاركو

حسام البدري لـ في الجول: قندوسي سيكون إضافة هامة لصفوف الأهلي

خبر في الجول - قندوسي يلتحق ببعثة الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية

بقيادة رجل الثواني الأولى.. فاركو ينتصر على المصري في بداية مشوار العشري

في الجول يكشف قيمة انتقال قندوسي إلى الأهلي.. وشرط في العقد