قائمة نبيه الأولى – عودة نداي وجمعة وفتوح أمام فيوتشر.. واستمرار غياب شيكابالا والمثلوثي
السبت، 28 يناير 2023 - 20:04
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن أسامة نبيه المدير الفني الجديد لـ الزمالك قائمته الأولى والتي تستعد لمواجهة فيوتشر في الجولة 16 من الدوري المصري.
وشهدت القائمة عودة إبراهيما نداي وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.
وعاد السنغالي لقائمة الزمالك بعد مرور 107 يوما منذ ظهوره الأخير أمام فلامبو في تمهيدي دوري الأبطال
فيما استمر غياب محمود الرازق "شيكابالا" وحمزة المثلوثي بسبب الإصابة وينضم إليهما أيضا يوسف حسن.
وجاءت قائمة الزمالك:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.
الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح.
الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد - إمام عاشور - سيد عبد الله - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.
الهجوم: سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.
ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 31 نقطة في ترتيب الدوري ودون خسارة رفقة الأهلي.
فيما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 26 نقطة ودون أي فوز في الدوري خلال آخر 5 مباريات.