العشري: الفوز على المصري مهم في مشوار فاركو

الأحد، 29 يناير 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

طارق العشري - فاركو

أوضح طارق العشري المدير الفني الجديد لـ فاركو أن الفوز على المصري مهم جدا في مشوار الفريق بالدوري.

وانتصر فاركو على المصري بنتيجة 2-1 في الجولة 16 من الدوري المصري.

وقال العشري عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "حققنا 3 نقاط مهمة جدا، وخاصة إنها جاءت أمام فريق كبير وستكون مهمة جدا في مشوار فريقنا بالدوري".

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وأضاف "أتمنى أن ارتقى بالفريق في الجدول بمساندة مجلس الإدارة واللاعبين".

وأردف "الفريق يضم عناصر جيدة جدا وبدلاء وقطاع ناشئين جيد وهو ما يساعدني رغم إيقاف النادي عن القيد".

وواصل "أنهينا الأزمة مع سموحة والصفحة انطوت وأشكر عرفات عضو مجلس إدارة النادي وكل التوفيق لـ أحمد سامي في مهمته، الفريق يضم لاعبين جيدين".

وأتم "تعاقدي ممتد مع فاركو لمدة سنة ونصف، ولدينا الكثير لنقدمه لتلك المنظومة".

وانتصر العشري في ظهوره الأول مع فاركو قائدا الفريق لتحقيق الانتصار الثالث الموسم الجاري.

فوز هو الرابع على حسام حسن مدرب المصري خلال 21 مباراة جمعتهما في جميع المسابقات والأول منذ 2017.

طارق العشري فاركو الدوري المصري
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