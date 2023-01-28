قندوسي: تلقيت عروضا من أندية مصرية أخرى.. ولذلك اخترت الأهلي

السبت، 28 يناير 2023 - 23:10

كتب : FilGoal

أحمد قندوسي لاعب الأهلي الجديد

تحدث الجزائري أحمد قندوسي لاعب وسط الأهلي الجديد للمرة الأولى بعد انتقاله من وفاق سطيف.

وقال قندوسي عبر صفحة الأهلي الرسمية: "أنا سعيد بالانضمام للنادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا، وسعيد بدعم 80 مليون أهلاوي في مصر بخلاف المتواجدين في العالم كله".

وأضاف "تلقيت عدة عروض من أندية مصرية وداخل وخارج الوطن ولكني اخترت الأهلي الكبير لتحقيق أحلامي وطموحاتي سواء على المستوى الإقليمي والعالمي".

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وتابع "أشكر نادي سطيف ومسؤوليه، وأشكر الأهلي وجهازه الفني لإصراره على ضمي إلى صفوف الفريق".

وواصل "أتمنى من الله التوفيق، وإن شاء الله سأساهم مع زملائي في تتويج الأهلي بالمزيد من البطولات على كل المستويات".

واختتم "أنا أهلاوي وأفتخر".

وأصبح قندوسي صفقة الأهلي الرابعة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي بعد مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

وكشف FilGoal.com عن سبب تعاقد الأهلي مع اللاعب.

وعلم FilGoal.comقيمة انتقال اللاعب إلى الأهلي.

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

وشارك مع الفريق الأول في 107 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية.

أحمد قندوسي الدوري المصري الأهلي وفاق سطيف
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