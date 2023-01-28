مدرب سطيف السابق لـ في الجول: قندوسي يمكنه فعل أي شيء بالكرة.. الأهلي يحتاج إليه

أبدى الصربي داركو نوفيتش مدرب وفاق سطيف السابق إعجابه بخطوة انتقال لاعب الوسط الجزائري أحمد قندوسي إلى صفوف الأهلي.

وقال نوفيتش في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأهلي يعرف بالضبط ما يحتاج إليه من التعاقد مع هذا اللاعب".

وأضاف "جودته عالية للغاية فنيا وبدنيا وذهنيا".

وأوضح "أنا واثق من أنها ستكون صفقة كبيرة لمستقبل الطرفين قندوسي والأهلي".

وتابع نوفيتش "بالتأكيد الأهلي يحتاج إلى لاعب مثل أحمد قندوسي، فهو يمكنه فعل أي شيء يريده بالكرة".

وواصل "يمكنه أن يبدأ بالكرة من منتصف ملعب فريقه ويراوغ 3 أو 4 لاعبين وينهي العملية، ويمكنه الارتداد دفاعيا بسرعة أيضا. قدراته البدنية مذهلة".

واختتم "سيرى الجميع قريبا للغاية من هو أحمد قندوسي".

ولعب قندوسي تحت قيادة نوفيتش أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الأهلي ذهابا 4-0 وتعادلا إيابا 2-2.

وأصبح قندوسي صفقة الأهلي الرابعة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي بعد مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

وكشف FilGoal.com عن سبب تعاقد الأهلي مع اللاعب.

وعلم FilGoal.comقيمة انتقال اللاعب إلى الأهلي.

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

وشارك مع الفريق الأول في 107 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية.