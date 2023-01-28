ممثلو كايسيدو لـ في الجول: نحاول حل الموقف مع برايتون.. والعروض ليست من أرسنال فقط

كشف ممثلو اللاعب الإكوادوري موسيس كايسيدو أن اللاعب يرى بأن رحلته مع برايتون انتهت، مشيرا إلى أنه يمتلك أكثر من عرض وليس أرسنال فقط.

وقال ممثلو كايسيدو لـFilGoal.com: "كايسيدو يرى أن مرحلة برايتون انتهت ويريد الرحيل من أجل تجربة جديدة".

وأضاف "اللاعب لديه أكثر من عرض وليس أرسنال فقط".

وواصل "ما زلنا نعمل على حل الموقف مع إدارة برايتون، وسنى ما سيحدث".

وأتم "اللاعب هو من قرر عدم حضور التدريبات اعتراضا على موقف الإدارة".

ممثلو كايسيدو هما الثنائي أوسكار رودريجيز ومانويل سييرا.

وفقا لشبكة ذا أثليتك فإن أرسنال قدم لبرايتون عرضا رسميا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع كايسيدو خلال شهر يناير الحالي بالإضافة إلى وجود اهتمام من تشيلسي بضمه أيضا.

وكشفت الشبكة أن النادي أخطر اللاعب بعدم التواجد في التدريبات حتى نهاية سوق الانتقالات والعودة بعدها للتواجد في النصف الثاني من الموسم.

فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي شدد على أن اللاعب قد يغيب عن التدريبات اليوم للضغط على برايتون للموافقة على العرض المقدم.

اللاعب الإكوادور سيتخذ قراره الأخير اليوم وفقا لرومانو ولكن الأقرب سيكون هو إصراره على الرحيل كما أعلن في ظل رغبة الفريق في عدم بيعه خلال الفترة الحالية.

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال كان قد علق على بيان كايسيدو عقب نهاية مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي قائلا: "لقد كنا نشطون للغاية في نافذة الانتقالات. لدينا بعض الضروريات وإذا كان هناك شيء آخر متاح فإن النادي على استعداد للمحاولة بالقيام بذلك".

وعن منشور اللاعب ورغبته في الرحيل إلى أرسنال قال: "لن أعلق عن أي لاعب حتى يتم أي أمر وسأستمر في فعل ذلك، أنا أسف لذلك".

صاحب الـ 21 عاما انضم لبرايتون في بداية الموسم الماضي قادما من فريق بيرشوت البلجيكي.

وشارك كايسيدو خلال الموسم الحالي في 21 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.