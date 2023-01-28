حسام البدري لـ في الجول: قندوسي سيكون إضافة هامة لصفوف الأهلي

أشاد حسام البدري مدرب الأهلي ووفاق سطيف الجزائري السابق بصفقة انتقال لاعب الوسط أحمد قندوسي إلى القلعة الحمراء.

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "قندوسي لاعب مميز للغاية فنيا وبدنيا".

وأضاف "إنه لاعب منضبط ويجيد اللعب في أكثر من مركز".

وأوضح البدري "مع الأهلي ولاعبيه، سيصبح لـ قندوسي شأن كبير وسيكون إضافة هامة للفريق".

وسبق للبدري قيادة قندوسي في وفاق سطيف، الذي كان آخر محطاته التدريبية حتى الآن.

كما تولى البدري قيادة الأهلي الفنية في 3 ولايات، وحقق دوري أبطال إفريقيا عام 2012.

وأصبح قندوسي صفقة الأهلي الرابعة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي بعد مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

وكشف FilGoal.com عن سبب تعاقد الأهلي مع اللاعب.

وعلم FilGoal.comقيمة انتقال اللاعب إلى الأهلي.

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

وشارك مع الفريق الأول في 107 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية.