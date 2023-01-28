خبر في الجول - قندوسي يلتحق ببعثة الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية

السبت، 28 يناير 2023 - 19:34

كتب : أحمد الخولي

أحمد قندوسي - منتخب الجزائر للمحليين

سيتواجد الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي الجديد مع الأحمر في كأس العالم للأندية المقامة في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وأصبح قندوسي صفقة الأهلي الرابعة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي بعد مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيغادر معسكر منتخب الجزائر للمحليين المشاركة في بطولة إفريقيا من أجل الانضمام لبعثة الأهلي في المغرب.

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وسيكون اللاعب متاحا منذ بداية البطولة والتي يبدأها الأهلي بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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وكشف FilGoal.com عن سبب تعاقد الأهلي مع اللاعب.

وعلم FilGoal.com قيمة انتقال اللاعب إلى الأهلي.

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

وشارك مع الفريق الأول في 107 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية.

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