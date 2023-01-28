خبر في الجول - خطوة واحدة تفصل قندوسي عن الأهلي

بات أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف قريبا من الانضمام للنادي الأهلي.

ويشارك قندوسي حاليا مع منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي دخل خط المفاوضات مع وفاق سطيف لضم أحمد قندوسي واللاعب بات قريبا جدا من اللعب للفريق الأحمر.

وقال مصدر من وفاق سطيف لـFilGoal.com : "الأهلي دخل المفاوضات واقترب من حسم صفقة القندوسي. اللاعب سينهي مشاركته في بطولة أمم إفريقيا للمحليين وسيلحق ببعثة الفريق في المغرب للمشاركة في مونديال الأندية".

FilGoal.com تواصل مع مصدر من الأهلي الذي أكد المفاوضات وأوضح أن الأمور وصلت إلى مراحلة متقدمة مع وفاق سطيف بشأن القندوسي.

وانطلقت البطولة في الجزائر يوم 13 يناير الماضي وستقام المباراة النهائية يوم 4 فبراير.

وقاد صاحب الـ23 عاما منتخب الجزائر للمحليين للفوز على نظيره الإيفواري بهدف دون رد ضمن ربع نهائي المسابقة.

فيما تغادر بعثة الأهلي مساء اليوم نحو المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية في الفترة من 1 غلى 11 فبراير المقبل.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع ألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

وشارك قندوسي مع وفاق سطيف في 122 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويملك الأهلي في وسط الملعب الرباعي، حمدي فتحي والمالي أليو ديانج وعمرو السولية ومروان عطية المنضم حيدثا لصفوف الفريق قادما من الاتحاد.