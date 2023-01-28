خبر في الجول - خطوة واحدة تفصل قندوسي عن الأهلي

السبت، 28 يناير 2023 - 16:42

كتب : أحمد الخولي

أحمد قندوسي

بات أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف قريبا من الانضمام للنادي الأهلي.

ويشارك قندوسي حاليا مع منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي دخل خط المفاوضات مع وفاق سطيف لضم أحمد قندوسي واللاعب بات قريبا جدا من اللعب للفريق الأحمر.

أخبار متعلقة:
التشكيل - إيتوجا يقود هجوم المصري.. وعودة شيكا في المباراة الأولى للعشري مع فاركو للمرة الثالثة.. مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام بريمن خبر في الجول - اجتماع طارئ لاتحاد الكرة لمناقشة أزمة لجنة الانضباط منافس الأهلي – الهلال يعلن إصابة نجمه الجديد ومدة غيابه

وقال مصدر من وفاق سطيف لـFilGoal.com : "الأهلي دخل المفاوضات واقترب من حسم صفقة القندوسي. اللاعب سينهي مشاركته في بطولة أمم إفريقيا للمحليين وسيلحق ببعثة الفريق في المغرب للمشاركة في مونديال الأندية".

FilGoal.com تواصل مع مصدر من الأهلي الذي أكد المفاوضات وأوضح أن الأمور وصلت إلى مراحلة متقدمة مع وفاق سطيف بشأن القندوسي.

وانطلقت البطولة في الجزائر يوم 13 يناير الماضي وستقام المباراة النهائية يوم 4 فبراير.

May be an image of 4 people

وقاد صاحب الـ23 عاما منتخب الجزائر للمحليين للفوز على نظيره الإيفواري بهدف دون رد ضمن ربع نهائي المسابقة.

فيما تغادر بعثة الأهلي مساء اليوم نحو المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية في الفترة من 1 غلى 11 فبراير المقبل.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع ألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

وشارك قندوسي مع وفاق سطيف في 122 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويملك الأهلي في وسط الملعب الرباعي، حمدي فتحي والمالي أليو ديانج وعمرو السولية ومروان عطية المنضم حيدثا لصفوف الفريق قادما من الاتحاد.

الأهلي أحمد قندوسي
نرشح لكم
فرج عامر يعلن انضمام مصطفى سعد إلى سموحة كايسيدو يعلن رغبته في الرحيل عن برايتون أسوان يضم ثنائي شباب الأهلي فرج عامر يكشف سبب ضم مؤمن زكريا لـ سموحة.. وموقف شبانة من العود لـ الزمالك الصفقة الأولى.. الزمالك يضم ناصر منسي لمزيد من "البونص".. نيوكاسل يعلن تمديد تعاقد تريبير خبر في الجول - تحرك أخير من الأهلي تجاه سوزا.. ومحاولة لإقناع كولر بضم مهاجم آخر المصري يتعاقد مع ثنائي الفيوم
أخر الأخبار
تشكيل إنتر - ليس لوكاكو.. شريك آخر لـ مارتينيز في مواجهة كريمونيسي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - غائبان فقط.. القوة الهجومية كاملة لمواجهة سيراميكا 23 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي.. القنوات الناقلة 38 دقيقة | الكرة المصرية
اضطراريا.. بيدري يخوض المباراة رقم 100 مع برشلونة 41 دقيقة | الدوري الإسباني
لاعب سياتل: الأهلي أو أوكلاند؟ مؤمنون بقدرتنا على التنافس أمام أي فريق 42 دقيقة | أمريكا
عبد القادر: الأهلي يطمح لذهبية كأس العالم.. أتطلع لمواجهة كورتوا وهكذا سأحتفل مستقبلا ساعة | الكرة المصرية
فرج عامر يعلن انضمام مصطفى سعد إلى سموحة ساعة | الكرة المصرية
كأس مصر - تحديد ثلاثة متأهلين إلى دور الـ32.. وخروج بتروجت ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك