في الجول يكشف - لماذا تعاقد الأهلي مع قندوسي رغم توافر لاعبي الوسط

مع تواجد الثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، بجانب التعاقد مع مروان عطية. لماذا تعاقد الأهلي مع أحمد قندوسي؟

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري انتقال لاعبه أحمد القندوسي إلى صفوف الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اليوم عن اقتراب الأهلي من حسم الصفقة.

ويشارك قندوسي حاليا مع منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الأهلي يرى القندوسي كلاعب يمكنه التواجد في وسط الملعب ومركز صانع الألعاب أيضا.

وسيتواجد قندوسي كلاعب مساند في خط الوسط حال الحاجة، ولكن دوره الرئيسي سيكون في مركز صانع الألعاب.

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

وشارك مع الفريق الأول في 107 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

وبات الجزائري رابع صفقات الأهلي الشتوية بعد مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية.