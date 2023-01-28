انتهت في الدوري الإسباني - جيرونا (0) - (1) برشلونة
السبت، 28 يناير 2023 - 17:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جيرونا وبرشلونة في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.
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ق 65 أرناو مارتينيز يسجل التعادل لجيرونا ولكن الراية توقفه.. تسلل
ق 61 جوووووول بيدري يسجل في مباراته رقم 100 مع برشلونة.. عرضية ألبا تفلت من حارس المرمى وتصله ليسكنها الشباك الخالية.. 1-0
ق 46 جوردي ألبا بدلا من ماركوس ألونسو
استراحة
ق 26 بيدري بدلا من ديمبيلي
ق 25 عثمان ديمبيلي سيغادر الملعب.. الجناح الفرنسي تأثر بإصابة لحقت به أثناء الركض
بداية المباراة
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