انتهت في الدوري الإسباني - جيرونا (0) - (1) برشلونة

السبت، 28 يناير 2023 - 17:12

كتب : FilGoal

برشلونة - سبتة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جيرونا وبرشلونة في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

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ق 46 جوردي ألبا بدلا من ماركوس ألونسو

استراحة

ق 26 بيدري بدلا من ديمبيلي

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بداية المباراة

برشلونة جيرونا الدوري الإسباني
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