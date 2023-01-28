انتهت في الدوري الإسباني - جيرونا (0) - (1) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جيرونا وبرشلونة في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

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ق 65 أرناو مارتينيز يسجل التعادل لجيرونا ولكن الراية توقفه.. تسلل

ق 61 جوووووول بيدري يسجل في مباراته رقم 100 مع برشلونة.. عرضية ألبا تفلت من حارس المرمى وتصله ليسكنها الشباك الخالية.. 1-0

ق 46 جوردي ألبا بدلا من ماركوس ألونسو

استراحة

ق 26 بيدري بدلا من ديمبيلي

ق 25 عثمان ديمبيلي سيغادر الملعب.. الجناح الفرنسي تأثر بإصابة لحقت به أثناء الركض

بداية المباراة