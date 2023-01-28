منافس الأهلي – الهلال يعلن إصابة نجمه الجديد ومدة غيابه
السبت، 28 يناير 2023 - 16:07
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال السوداني تفاصيل إصابة لاعبه الجديد الكونغولي ستيفن إيبولا.
وتعاقد الهلال مع إيبولا خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق في دوري أبطال إفريقيا.
وكشف الهلال عن إصابة إيبولا بكسر على مستوى القدم اليسرى وغيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.
وتعرض إيبولا للإصابة خلال مواجهة الهلال الودية ضد نامونجو التنزاني والتي انتهت بالتعادل الإيجابية بهدف لكل فريق.
وكان الهلال قد تعاقد مع الثنائي إيبولا وعماد الصيني خلال فترةى الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق.
ويقع الهلال السوداني مع الأهلي ضمن المجموعة الثانية في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا رفقة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.
ويواجه الهلال نظيره الأهلي ذهابا في السودان بين 17 أو 18 فبراير المقبل.
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